National (J23) : le Stade Lavallois prend une leçon de réalisme face à Quevilly-Rouen Métropole (1-2)

Laval a montré deux visages ce lundi soir au stade Francis Le Basser. Et Laval ne gagne toujours pas en championnat en 2021. Asphyxiés en première période, les Mayennais ont d'abord laissé le meilleur buteur de National, Andrew Jung, inscrire son 17e but de la saison pour Quevilly-Rouen Métropole. Une faute de marquage au second poteau a laissé le temps suffisant à l'attaquant normand pour claquer une tête sous les jambes du gardien Alexis Sauvage dès la huitième minute.

Dans le même système en 3-5-2 que face à Cholet, les joueurs de Laval n'ont pas réussi à s'extraire du pressing de QRM et à être performants sur les phases de transitions. Après un corner mal dégagé aux abords de la surface de réparation c'est Gustavo Sangaré qui a inscrit le deuxième but d'un tir légèrement dévié par Jules Prince Mendy (35'). Le Stade Lavallois était mené 2-0 à la mi-temps et s'est montré un brin nerveux, à l'image de son défenseur Bamo Meïté, auteur de quatre fautes en première période et qui semblait bien loin de sa belle performance de la semaine dernière contre Cholet.

"C'était très compliqué, on a eu du mal à trouver des solutions pour les contrer" raconte Thomas Robinet. "Ils mettent deux buts que l'on peut éviter. Il faut bien qu'on analyse notre première période pour éviter de reproduire ça, car cela fait plusieurs fois qu'on est mené 2-0 sur à domicile [face au Red Star, Créteil et Avranches, ndlr] On n’apprend pas de nos erreurs pour l'instant" termine l'attaquant.

Sursaut d'orgueil

En début de seconde période, Laval a redémarré pied au plancher et l'espoir a repris dès la 47e minute. Servi à l'entrée de la surface par Mohamad Sylla, Thomas Robinet frappait en pivot et trompait le gardien normand, Nicolas Lemaître (1-2). Sans changer de système, les Mayennais reprenaient possession du ballon tandis que QRM courbait l'échine. Les entrées de Mohamed Ouadah et de Yohan Brun ont apporté un peu plus d'allant à Laval mais sans vraiment être tranchants. Dans le temps additionnel, QRM a obtenu un penalty, arrêté par Alexis Sauvage. Malheureusement le score en restait là et le Stade Lavallois enregistre sa septième défaite de la saison.

"La difficulté c'est d'attaquer un match et d'être mené au bout de neuf minutes, avec une absence dans le domaine aérien. Face aux meilleurs artilleurs du championnat cela ne pardonne pas. Alors oui après il y a eu notre réaction, mais heureusement j'ai envie de dire. Ça peut nous laisser pas mal de regrets. Aujourd'hui on a autant manqué de rigueur défensive, que d'efficacité offensive. On a fait plié cette équipe de QRM, mais pas craqué" commente Sébastien Desmazeau, l'entraîneur par intérim en l'absence d'Olivier Frapolli et Gilles Bourges.

Au classement le Stade Lavallois reste onzième de National, à cinq longueurs du podium mais seulement trois du premier relégable. Laval va commencer à regarder sérieusement dans le rétroviseur s'il ne gagne pas enfin un match de championnat en 2021. Avant le déplacement à Annecy, le mardi 9 mars (19h), Laval va prier pour que le coronavirus n'affaiblisse pas encore un peu plus l'effectif, privé de son défenseur Tom Duponchelle notamment.