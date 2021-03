National (J23) : pour contrer l'armada normande, un Stade Lavallois encore en 3-5-2 face à QRM ?

C'est l'artillerie lourde qui débarque au Stade Francis Le Basser ce lundi ! Quevilly-Rouen Métropole, deuxième de National, a déjà un pied en Ligue 2 grâce à une attaque de feu et deux buteurs prolifiques. Andrew Jung d'abord et ses 16 réalisations, ainsi que l'ancien du FC Villefranche, Ottman Dadoune. "Ils ont marqué 25 buts à eux deux, soit deux-tiers des buts de l'équipe cette saison" note Sébastien Desmazeau, le coach du soir au Stade Lavallois. "Évidemment il faudra surveiller ses joueurs, mais aussi tous les autres car c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, qui est combative et diaboliquement réaliste. Sur les derniers matchs, ils l'ont souvent emportés sur le score d'un but à zéro" note le n°3 des entraîneurs au Stade Lavallois et qui remplacera Olivier Frapolli et Gilles Bourges, positifs à la Covid-19.

Laval a des certitudes

Les Mayennais sont donc prévenus, et on devrait revoir ce soir le 3-5-2, aligné la semaine dernière contre le SO Cholet. Si le score était resté nul et vierge, le Stade Lavallois avait obtenu quelques certitudes dans le jeu. La défense s'était montrée solide et il faudra afficher les mêmes qualités ce soir au stade Francis Le Basser. Mais à la vue de la liste des blessés et des joueurs malades du coronavirus, le 3-5-2 s'imposerait presque naturellement d'après Sébastien Desmazeau. "Aujourd'hui on est obligé de tenir compte des forces que nous avons en présence. C'est souvent les hommes qui font le système. À travers cette organisation on a retrouvé des repères collectifs et puis une forme de cohérence, une prise de confiance aussi" observe l'entraîneur.

Si le club n'a pas communiqué le groupe retenu contre QRM, comme il le fait traditionnellement le matin de chaque match, plusieurs joueurs sont de toute façon indisponibles. Mohammed Ouaddah revient de blessure et devrait être préservé. Le défenseur Pierrick Cros est blessé à un tendon, Moussa Sao souffre encore aux ischio-jambiers et Tom Duponchelle est positif à la covid-19.