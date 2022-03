National (J24) : le coaching d'Olivier Frapolli permet au Stade Lavallois de se relancer contre Créteil (3-1)

La composition d'équipe du Stade Lavallois en a étonné certains et il y avait comme un vent de changement parmi les titulaires du soir pour la réception de Créteil, au stade Francis Le Basser. Une semaine après la défaite dans le derby du Maine contre Le Mans, qui avait stoppé l'invincibilité des Mayennais, Olivier Frapolli a procédé ce samedi soir à quelques rotations. Et bien lui en a pris.

A l'image d'Edson Seidou, titulaire sur le côté gauche de la défense, lui qui n'avait plus joué en championnat depuis le 21 janvier dernier (à Villefranche). Ce samedi soir, Edson Seidou a marqué le but égalisateur en première période d'une splendide frappe côté opposé. "On aspire toujours à jouer, mais il y a de la concurrence dans l'équipe et elle est saine. _Personnellement, je rongeais un peu mon frein. Je me réfugie toujours dans le travail_. Dans ces moments-là tu as deux options : soit de lâcher et du coup se sortir du groupe. Soit de t'accrocher. Concrètement je me suis dit qu'il fallait travailler tout en s'amusant à l'entraînement. Et aujourd'hui ça a souri" observe-t-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un autre joueur avait le sourire au sortir de la victoire contre Créteil : Ryan Ferhaoui au milieu de terrain. Il n'avait plus connu le goût d'une titularisation depuis le match à Cholet le 12 février. Contre Créteil, le n°6 du Stade Lavallois a donné une passe décisive sur le premier but de Kader N'chobi. "J'ai la chance de faire une jolie performance, donc je suis très content. On sait qu'on a un groupe de qualité, que tout le monde aura son moment dans la saison. Donc j'ai travaillé, j'ai travaillé. Je pense que depuis la reprise en janvier, je retrouve vraiment mon football et aujourd'hui, on voit vraiment mon vrai visage" déclare le joueur.

Si l'entraîneur avait concocté ces quelques surprises en début de match (tout comme celle d'aligner Jordan Adéoti dans la défense à trois), c'est qu'il sentait une certaine fatigue chez d'autres joueurs. Mais Olivier Frapolli explique également avoir été bluffé par l'envie montrée à l'entraînement de certains remplaçants habituels. "_On a des garçons qui sont tout le temps au taquet_. Aux entraînements des lendemains de matchs par exemple. L'entraînement de lundi matin, pour ceux qui n'avaient pas joué face au Mans a été d'une intensité incroyable. Donc quand on a cette chance-là, il ne faut pas se priver, et donner du temps de jeu a ceux qui le méritent" analyse le coach lavallois.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il pourra compter sur un groupe quasiment complet et reboosté mentalement pour le difficile déplacement à Châteauroux dans huit jours. Au classement Laval est provisoirement leader avant le match entre Concarneau et Le Mans lundi (18h45).

La feuille de match des Tango

Laval - Créteil : 3-1 (2-1). Arbitre : Cédric Dos Santos. 3.871 spectateurs environ. Buts pour Laval : Seidou (22'), N'Chobi (31', 63') Avertissements pour Laval : N'Chobi (18'), Roye (44'), Da Silva (73')

Laval : Sauvage - Baudry, Adéoti, Goncalves - Seidou, Maggiotti (Goteni, 80'), Ferhaoui (Balde, 83'), Roye, Etcheverria (Fumu Tamuzo, 79') - Durbant (Da Silva, 72'), N'chobi.

Les résultats de la 24e journée de National - FFF