National (J24) : le Stade lavallois retrouve le sourire en battant Toulon

Le Stade lavallois a bien réagi après sa défaite la semaine dernière sur la pelouse du Red Star. Laval signe un deuxième succès consécutif à domicile en battant le dernier du championnat, Toulon, 3-0.

Comme deux semaines auparavant contre Béziers, c'est sur penalty et dans le premier quart d'heure que les Lavallois ont ouvert le score. Encore une fois, c'est Antony Robic qui a transformé ce penalty, inscrivant ainsi son 8e but de la saison.

Mais contrairement au match face à Béziers, cette fois, les Tango sont parvenu à se mettre à l'abri. Face à l'équipe entraînée par Victor Zvunka, il a fallu attendre la seconde période. Une belle combinaison entre Sandy Nzuzi et Rosario Latouchent permet à Laval de mener 2-0. En fin de match, Laval assure le spectacle en inscrivant un troisième but. Cette fois, sur un corner tiré côté droit par Antony Robic. Et à la finition, encore le jeune Nzuzi qui n'avait plus été titulaire depuis la 12e journée.

En fin de match, le milieu de terrain, Baba Cissé est sorti sur blessure. Un coup au genou qui ne devrait pas l'éloigner trop longtemps des terrains.

La réaction

La réaction de l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli.

La feuille de match

Laval - Toulon : 3-0 (mi-temps : 1-0). Arbitre : Abdellatif Kherradji. 2875 spectateurs.

Buts pour Laval : Robic (13' s.p), Nzuzi (51', 87').

Avertissements pour Laval : Tre (15'), Latouchent (55').

Laval : Belon - Tré, Carlier, Cottereau, Latouchent (Soares 77') - Cissé (Ndiaye 84'), A. Dembélé (cap.) - Robic, Brun, Maah (Badiane 71'), Nzuzi.