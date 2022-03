National (J25) : le Stade Lavallois est passé tout près d'un retentissant succès à Châteauroux

A deux minutes près, le Stade Lavallois aurait pu rentrer de l'Indre avec trois points dans la soute à bagages. Mais l'ancien Lavallois, Thomas Robinet a égalisé pour Châteauroux. Laval reste en tête de National et laisse son adversaire à distance.

L'attaquant Geoffray Durbant a inscrit son 14e but de la saison.

Le Stade Lavallois aurait pu réaliser la très très bonne opération de la 25e journée de National. Les Tango, grâce à Geoffray Durbant (3e minute, 14e but), menaient 1-0 et ont tenu ce score durant toute la soirée. Enfin presque.

La sortie sur blessure de Sauvage

Avant cela, de nombreux faits de jeu. Dès la 10e minute, un choc dans les airs entre le gardien Alexis Sauvage et l'attaquant Thomas Robinet. Sauvage a pris au coude de coude au visage et reste au sol de longues minutes, du sang sur la bouche. Une interruption de plus de cinq minutes jusqu'au remplacement par Maxime Hautbois. Bilan pour Alexis Sauvage, cinq points de suture à la lèvre inférieure. Le joueur, qui est resté longtemps se faire soigner dans les vestiaires, estime qu'il pourra rejouer dès vendredi.

Autre fait important dans ce match, l'expulsion du milieu de terrain, Ferris N'Goma dès la 24e minute. A 11 contre 10, le Stade Lavallois gère mais ne marque pas le seconde but.

A 11 contre 9

Et en toute fin de rencontre, c'est au tour d'Adama Mbengue de quitter ses partenaires pour un deuxième carton jaune. A neuf contre onze, le Stade Lavallois n'avait plus que quatre minutes à tenir pour remporter un succès de prestige. Mais c'était sans compter sur le buteur, Thomas Robinet qui marque son quinzième but à deux minutes de la fin du temps additionnel. Alors évidemment, partager les points à Châteauroux n'est pas un mauvais résultat. Mais ce scénario laisse des regrets aux Lavallois.

Les Tango auront l'occasion de bonifier ce résultat nul dès vendredi avec la réception de Sète.

La réaction

A l'issue de la rencontre, l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli était en colère après les décisions arbitrales.

La feuille de match

Châteauroux - Laval : 1-1 (0-1). Arbitre : Romain Delpech. 5365 spectateurs environ.

Buts pour Laval : Durbant (3') ; pour Châteauroux : Robinet (90'+2)

Avertissements pour Laval : Maggiotti (35'), Baldé (48'), Goncalves (60'), Roye (70'), Seidou (73'), Durbant (85'). Expulsions pour Châteauroux : N'Goma (24'), Mbengue (90').

Laval : Sauvage (Hautbois 18') - Baldé, Cros, Goncalves - Etcheverria, Maggiotti (Adéoti 77'), Roye, Ferhaoui, Seidou - Durbant (Da Silva 86'), N'Chobi (Gboho 76').

Les résultats et le classement

Les résultats de la 25e journée de National. - FFF