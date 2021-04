Le Stade lavallois a subi sa deuxième victoire consécutive en étant battu à domicile par le SC Bastia, 1-0. Sans prendre une leçon, une fois de plus les footballeurs lavallois ont montré leurs limites face à une équipe de haut de tableau. C'est désormais le maintien que doit viser le club mayennais.

National (J25) : plus faible dans le jeu, le Stade lavallois s'incline logiquement contre le SC Bastia

Cette saison, le Stade lavallois ne sera pas parvenu à battre les deux meilleures équipes du championnat, Quevilly et Bastia. Après la défaite du match aller en Corse, les Tango se sont inclinés à domicile face aux Corses du Sporting. Une défaite 1-0 en match en retard de la 25e journée de National.

Progressivement, au cours de la première période, les Bastiais ont imposé leur niveau de jeu. Une domination concrétisée par le but de Sébastien Salles Lamonge à la demi-heure de jeu, suite à un ballon perdu par Alliou Dembélé dans le camp lavallois. Une nouvelle fois, les footballeurs mayennais allaient devoir courir après le score.

Les quatre défenseurs touchés

En seconde période, les Tango se sont montrés un peu plus entreprenants sans être forcément très dangereux malgré les nombreux coups de pied arrêtés. A l'heure de jeu, c'est Alexis Sauvage qui empêche Bastia d'enfoncer le clou en réalisant une très belle parade. Le dernier quart d'heure a été délicate pour la défense lavalloise avec la sortie de Prince Mendy, blessé. Et en toute fin de match, Jason Tré touché à la cheville gauche a terminé la rencontre sur une jambe. Après le match, Maxence Carlier et Tom Duponchelle étaient également au soin. Avec la blessure de Pierrick Cros depuis le match à Bourg-en-Bresse, la défense est décimée.

Le Stade lavallois rejoue dès samedi avec la réception de Villefranche, 4e du championnat. Les Mayennais ne sont pas encore maintenus cette saison en National.

La réaction du coach

La réaction de l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli à l'issue de la rencontre.

La feuille de match

Laval - SC Bastia : 0-1 (0-1). Arbitre : Alexandre Perreau Niel. Match à huis clos.

But pour Bastia : Salles Lamonge (34').

Avertissements pour Laval : Carlier (79'), Meïté (88'), Tré (90'+2).

Laval : Sauvage - Tré, Mendy (Meïté 75'), Carlier, Duponchelle - Brun (Sao 74'), Dembélé (cap.) (Taha 82'), Boudjemaa, Ouadah - Sylla - Robinet.

Les résultats et le classement

Un seul match en retard disputé ce mardi.