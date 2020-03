National (J25) : le Stade lavallois perd à Bourg-en-Bresse, une défaite qui fait mal

Le Stade lavallois n'arrive plus à prendre des points à l'extérieur. Après Quevilly-Rouen et le Red Star, c'est à Bourg-en-Bresse que les Tango ont été battus. Et très nettement. Après un premier quart d'heure équilibré avec une occasion intéressante pour l'attaquant Grégory Gendrey, le Stade lavallois a été dominé jusqu'à la pause. Les Mayennais espéraient rentrer aux vestiaires sur un score vierge mais les Bressans ont ouvert le score en toute fin de première période.

En seconde période, l'entraîneur lavallois Olivier Frapolli opère un changement tactique en passant à cinq défenseurs car "l'équipe prend l'eau". Tout cela ne change pas la tournure des événements puisque Laval encaisse deux buts en fin de match.

Le Stade lavallois voit Créteil revenir à sa hauteur et le haut de tableau s'éloigner inexorablement. C'est le maintien que les footballeurs lavallois doivent désormais aller chercher.

La feuille de match

Bourg-en-Bresse - Laval : 3-0. Arbitre : Azzedine Souifi. 1467 spectateurs.

Buts pour Bourg-en-Bresse : Boujedra (45'), Kraichi (834), Belaroussi (90'+3).

Avertissements pour Laval : Cottereau, Brun, Robic.

Laval : Belon - Latouchent, Tomas, Carlier, Cottereau - A. Dembélé (cap.), Cissé (Etonde 80') - Robic, Brun (Ndiaye 41'), Nzuzi - Gendrey (Soares 63').