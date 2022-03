National (J25) : le Stade Lavallois veut marquer les esprits à Châteauroux

Le Stade Lavallois se déplace à Châteauroux ce lundi en clôture de la 25e journée de National. Les Tango sont leader et possèdent six points d'avance sur La Berrichone, une équipe qui vise également la montée en Ligue 2. Cela promet une belle opposition.

C'est une affiche qui fleure bon la Ligue 2. Châteauroux accueille le Stade Lavallois ce lundi 14 mars pour achever la 25e journée de National.

Avantage aux Tango au classement qui sont leader avec six points d'avance sur les Castelroussins. Mais au match aller, à Le Basser, Laval avait été battu (2-1) avec notamment un but de l'ancien Lavallois, Thomas Robinet.

Et même si Laval est assuré de conserver sa première place quelque soit le résultat, les footballeurs mayennais n'ont pas du tout envie de faire de la figuration. "Il y a un aspect psychologique" explique le défenseur central, Yasser Baldé qui retrouvera une place de titulaire. "Si on fait un bon résultat face à Châteauroux, on enverra un signal fort à nos adversaires. Il faut donc aller à Châteauroux pour gagner. Et selon le scénario, ne pas perdre dans tous les cas."

Alors, même si le faux pas existe. Pas question de parler de joker à l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli : "on n décide du résultat à l'avance, même dans les matches de très très haut niveau, comme celui de Paris-SG en Ligue des Champions. On a beau avoir les meilleurs joueurs du monde, cela reste du football, cela reste du sport. Ce n'est pas une question d'avoir le droit à l'erreur ou pas. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a 17 équipes qui aimeraient être à notre place ! Et ça, on ne l'a pas volé donc on va faire en sorte de garder ça le plus longtemps possible."

Coup d'envoi de la rencontre entre Châteauroux et Laval à 18h45 ce lundi 14 mars. Soirée foot dès 18h30 sur France Bleu Mayenne avec Franck Gauteur et toute son équipe.

Le groupe lavallois

C'est un groupe de 17 joueurs qui a quitté les Gandonnières ce dimanche après-midi pour prendre la direction de l'Indre. A noter l'absence dans ce groupe du défenseur Kevin Perrot.

Gardiens : Alexis Sauvage, Maxime Hautbois

Défenseurs : Yasser Baldé, Rémy Duterte, Baptiste Etcheverria, Pierrick Cros, Bryan Goncalves, Edson Seidou

Milieux : Ryan Ferhaoui, Jimmy Roye, Julien Maggiotti, Jordan Adéoti, François-Xavier Fumu Tamuzo

Attaquants : Geoffray Durbant, Sébastien Da Silva, Kader N’Chobi, Ambroise Gboho

Suspendu : Marvin Baudry

Blessés : Ludéric Etonde, Yazid Aït Moujane

Choix du coach : Théo Châtelain, Maxence Carlier, Kevin Perrot, Randi Goteni, Atila Fontinha

Les résultats et le classement

Les résultats de la 25e journée de National.