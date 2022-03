National (J26) : contre Sète, le Stade Lavallois assure sa place de leader et regarde sereinement l'avenir

Une victoire par la plus petite des marques, mais une victoire quand même ! Le Stade Lavallois a battu Sète ce vendredi soir, pour la 26e journée de National. Un but de Kader N'Chobi sur une grosse boulette du gardien héraultais avec un défenseur (37'). L'adversaire du soir s'était pourtant montré dangereux dès la 10e minute avec une frappe de Mané dans les 5,50 mètres, arrêtée par Maxime Hautbois d'une belle manchette.

En deuxième période, la partie est retombée en intensité. Un combat âpre s'est installé et Laval a reculé. Mais sans céder cette fois-ci, au contraire de ce qui s'était passé à Châteauroux. "Cette victoire donne encore un peu plus de saveur au point qu'on a pris lundi. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. On a mis du temps à digérer Châteauroux, mais là ça fait quatre points dans la semaine et c'était l'objectif. Alors certes _c'est une victoire étriquée, mais dans cette fin de saison ce n'est plus le problème. Il faut gagner les matchs_. On y a mis toute notre énergie et on a fait le maximum pour attaquer à chaque fois que c'était possible. On est resté tout le temps sous la sous la menace d'une égalisation, mais on a été très costauds défensivement" se réjouit l'entraîneur Olivier Frapolli.

N'Chobi confirme

Les 4.369 spectateurs avaient le sourire à la fin de la rencontre, Kader N'Chobi aussi, buteur d'une frappe lobée après une mésentente entre le gardien sétois et un défenseur. Rarement titulaire en première partie de saison, Kader N'Chobi est un des hommes forts de l'effectif mayennais depuis janvier. Terminé les actions maladroites devant. Son déclic ? Il a eu lieu le 21 janvier contre Villefranche (2-1) avec un doublé.

L'avant-centre est depuis titulaire à tous les matchs. "Avant j'étais un peu plus stressé. Et franchement je vais vous dire la vérité : j'avais peur de me retrouver seul devant le but. Mais c'est vrai, je ne vais pas vous mentir (rires). Et à force du travail, à force de persévérance... le travail paie toujours" confie Kader N'Chobi. Aux côtés de Geoffrey Durbant, l'autre attaquant des Tango, Kader N'Chobi et son petit gabarit (1m77) ont su trouver une véritable entente. "C'est plus simple pour moi de tourner autour de Geoffray qui a tendance à dévier les ballons. Moi j'apporte de la profondeur et j'aime les contacts, les duels" explique-t-il.

Kader N'Chobi est à un but de son record en National : huit comme à Cholet l'an dernier. Pour autant, l'attaquant jure qu'il n'a pas d'objectif personnel. "Franchement, je n'ai pas ça en tête. Même pas la barre des dix buts. Je ne me réveille pas le matin en me disant que je dois mettre le plus de buts possibles car sinon j'ai encore plus de pression sur le terrain" déclare l'avant-centre.

Au classement Laval est premier avec 52 points, soit cinq longueurs d'avance sur Concarneau qui joue un très gros match ce lundi soir contre Châteauroux (20h45). La prochaine rencontre des Mayennais aura lieu le lundi 28 mars à Bourg-en-Bresse.

