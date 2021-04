National (J26) : la descente aux enfers du Stade lavallois, battu à Boulogne 1-0

Après le nul contre Villefranche et la défaite à Sète, le Stade lavallois voulait profiter de ce match en retard à Boulogne-sur-Mer (17e) pour redresser la barre. Mais c'est avec une nouvelle défaite (la quatrième en cinq matches) que les Lavallois ont quitté le stade de La Libération.

Avec plusieurs changements dans l'équipe de départ, la première mi-temps des Lavallois est intéressante mais les footballeurs mayennais ne mettent pas vraiment en danger la défense adverse.

La deuxième mi-temps est en revanche catastrophique, sans un seul tir cadré, et même sans une seule occasion chaude. Aucune révolte non plus après le but boulonnais. Ce but inscrit suite à un corner (comme à Sète) à vingt minutes de la fin.

Au classement, le Stade lavallois reste 13e mais avec seulement deux points d'avance sur la relégation. Et c'est la dynamique qui inquiète. Comment faire pour mettre fin à cette spirale négative sur les quatre derniers matches ? Les supporters du club mayennais doivent s'attendre à trembler jusqu'au bout.

La réaction du coach

La réaction de l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli, à l'issue de la rencontre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La feuille de match

Boulogne - Laval : 1-0 (mi-temps 0-0). Arbitre : Robin Chapaparia. Match à huis clos.

But pour Boulogne : Frikèche (70').

Avertissement pour Laval : Sylla (18').

Laval : Sauvage - Duponchelle, Mendy, Carlier, Seidou - Etonde (Sao 77'), Dembélé (cap.), Sylla (Ndiaye 84'), Ouadah - Nzuzi (Brun 73'), Robinet.

Le classement