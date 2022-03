National (J26) : le Stade Lavallois panse ses plaies et pense à Sète

Ils l'assuraient tous mercredi aux Gandonnières en conférence de presse d'avant-match : le nul frustrant contre Châteauroux est oublié. Passée la frustration d'une égalisation dans les dernières secondes, passée la colère d'avoir encaissé un but à 11 contre 9, passée la colère aussi d'avoir perdu le gardien Alexis Sauvage sur blessure à la quatrième minute, après un coup de coude au visage de l'attaquant Thomas Robinet (sans que celui-ci ne soit exclu comme le stipule pourtant l'article 12 des "Lois du football"). Le portier sera le grand absent de cette confrontation. C'est Maxime Hautbois qui défendra la cage mayennaise (voir groupe ci-dessous).

Méfions-nous des apparences...

Quatre jours après la bataille dans le Berry, les Tangos entrent à nouveau dans l'arène de Le Basser pour y défier Sète. Le club héraultais pointe à la 14e place du classement et son maintien dans la troisième division française n'est pas encore garanti. Attention donc à ne pas avoir une lecture trop simple de la rencontre. Les apparences sont trompeuses. "Aujourd'hui, il y a pas une équipe dans ce championnat qui est en roue libre. À cet instant de la saison, même des équipes qui paraissent très loin de nous ont envie d'aller grappiller des places et d'atteindre la barre des 40 points [nécessaires en général au maintien en championnat, ndlr]. C'est ce qui rend aujourd'hui le championnat très intéressant" constate l'entraîneur du Stade Lavallois Olivier Frapolli.

Depuis la phase retour en janvier, les Sétois ont pris des points contre des grosses écuries. Des matchs nuls contre le Mans et Bourg-en-Bresse et Sedan, et une victoire contre Villefranche. "C'est une équipe qui joue le maintien, une équipe qui a besoin de points, donc elle va certainement proposer un bloc bas sur le terrain. À nous de trouver la solution. À nous de pas leur donner la chance, comme à Créteil, d'ouvrir le score et de courir après" explique Julien Maggiotti le milieu de terrain mayennais.

Et même si le parfum de la Ligue 2 se rapproche à mesure des bons résultats du Stade Lavallois, il faut garder la tête froide pour le défenseur Marvin Baudry. "Personnellement, je ne ressens pas la pression. La pression elle est chez le 4e et le 5e. Chez des équipes qui doivent nous rattraper. On a notre destin entre nos mains" déclare celui qui était suspendu contre Châteauroux et qui sera donc frais ce vendredi. Les Tangos savent qu'il faudra faire un sans-faute sur les quatre derniers matchs à domicile pour rester sur le podium. Ça commence dès vendredi soir.