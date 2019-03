National (J26) : un choc contre Chambly pour le Stade lavallois, mais sans Keita

C'est l'un des trois chocs que le Stade lavallois va disputer d'ici la fin de saison. Avant de recevoir Le Mans et Rodez, Laval se déplace à Chambly, 2e du championnat. Les deux équipes possèdent la meilleure attaque de National.

Le Stade lavallois reste sur trois victoires consécutives avant ce déplacement dans l'Oise. Alors que Chambly à l'inverse, a perdu son dernier match (3-0 à Drancy, la lanterne rouge). Il y aura donc une forte envie de revanche chez les joueurs camblysiens.

Au match aller, Laval avait battu Chambly 2 à 0. Mais depuis, Chambly est monté en puissance alors que l'équipe mayennaise a connu un gros passage à vide.

Robic incertain, Keita out

Malade, le milieu offensif, Antony Robic, n'a pas participé à la séance de mercredi matin. Il est donc incertain pour le match à Chambly. En revanche, l'attaquant Sekou Keita lui est d'ores et déjà forfait car touché à la cuisse. Du coup, plusieurs joueurs font leur retour comme l'attaquant Fodé Guirassy et surtout le milieu de terrain Selim Bouadla qui n'a plus joué en championnat depuis la 9e journée !

Le groupe

Les joueurs sont partis cet après-midi pour l'Oise, juste au nord de la région parisienne.

Gardiens : Jean-Christophe Bouet, Cédric Mensah

Défenseurs : Stéphane Lambèse, Alioune Ba, Bira Dembélé, Baba Cissé, Anthony Scaramozzino, Sharly Mabussi

Milieux : Gaël Danic, Gabriel Etinof, Mahdi Camara, Florian Makhedjouf, Mounir Obbadi, Antony Robic, Selim Bouadla

Attaquants : Bridge Ndilu, Fodé Guirassy

Suspendu : aucun

Blessés : Samuel Bouhours, Alexandre Vincent, Sekou Keita

Non-retenus : Clément Anet, Clément Couvry, Carlos Rincon, Kévin Perrot, Claudy Mbuyi, Bogdan Milosevic, Nicolas Verdier.

Chambly / Laval, c'est à 20h30 ce jeudi 14 mars et à suivre en intégralité sur France Bleu Mayenne.