National (J27) : le Stade lavallois remporte le derby en battant Le Mans et renoue avec le succès à domicile

Yohan Brun a inscrit un très joli but face au Mans.

Comme il y a deux ans, le Stade lavallois a remporté le derby du Maine au stade Francis Le Basser. La principale différence, c'est qu'il n'y avait pas l'ombre d'un supporter au stade cette fois alors que les tribunes lavalloises étaient pleines le 6 avril 2019.

Les Mayennais se sont imposés 2-1 après avoir ouvert le score en fin de première période. Le défenseur Tom Duponchelle obtient un penalty pour une faute dans la surface. L'attaquant Thomas Robinet se charge de le transformer. Au match aller, le meilleur buteur de l'équipe avait déjà eu un duel face à Pierre Patron qui avait repoussé le tir du Lavallois. Cette fois, le tir de Thomas Robinet a fini au fond des filets (1-0, 43'). Onzième but cette saison dont quatre sur penalty pour l'ancien joueur de Villefranche.

Des joueurs unis

A la fin de la première période, tous les joueurs lavallois se sont réunis en cercle au centre du terrain pour se parler. Une scène qui a duré environ trois minutes. Un moment d'échange fort et une nouvelle habitude prise par les protégés d'Olivier Frapolli depuis le déplacement à Annecy.

En seconde période, les deux équipes font jeu égal jusqu'à la magnifique frappe de Yohan Brun qui, du gauche, trouve la lucarne de Pierre Patron. C'est son troisième but cette saison, le premier en 2021 et le premier dans une rencontre remportée par Laval. Car même si quelques minutes après, Le Mans réduit l'écart par Brahimi qui venait de rentrer, c'est bien Laval qui décroche la timbale.

Une victoire qui permet au Stade lavallois de conclure la semaine avec quatre point sur six possible et d'enchaîner un troisième match consécutif sans défaite.

La semaine prochaine, le Stade lavallois se déplacera à Bourg-en-Bresse pour débuter un mois d'avril très chargé.

La réaction du coach

La réaction de l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli à l'issue de la rencontre.

La feuille de match

Laval - Le Mans : 2-1 (1-0). Arbitre : Samir Zolota. Match à huis clos.

Buts pour Laval : Robinet (43' s.p), Brun (65') ; pour Le Mans (Brahimi (68').

Avertissements pour Laval : Boudjemaa (66'), Seidou (76'), Dembélé (90').

Laval : Sauvage - Duponchelle (Tré 82'), Mendy, Cros, Seidou - Dembélé (cap.), Boudjemaa - Sao (Brun 61'), Sylla, Ouadah (Carlier 90'+1) - Robinet.

Les résultats et le classement

Les résultats de la 27e journée de National.