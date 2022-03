National (J27) : le Stade Lavallois se rend à Bourg-en-Bresse avec la possibilité de creuser l'écart en tête

Le Stade Lavallois peut frapper un grand coup ce lundi 28 mars à l'occasion du dernier match de la 27e journée de National. Les footballeurs mayennais, leader du championnat, se déplacent à Bourg-en-Bresse, 4e.

Ce ne sera pas simple d'aller prendre des points dans l'Ain face à une équipe qui avait battu Laval au match aller (2-1). Mais en cas de très bon résultat, les Tango auraient six points de plus que le 3e, Concarneau et neuf longueurs d'avance sur leur adversaire du jour.

Coup d'envoi de la rencontre entre Bourg-en-Bresse et Laval à 18h30 ce lundi 28 mars. Soirée foot dès 18h15 sur France Bleu Mayenne avec Cédric Ruiz, Gildas Menguy et notre consultant Ulrich Le Pen.

Le groupe lavallois

C'est un groupe de 17 joueurs qui est parti en train ce dimanche de Laval pour rejoindre la préfecture de l'Ain. Le défenseur Rémy Duterte n'a pas été retenu, tout comme l'attaquant Ambroise Gboho. A noter, le retour du milieu de terrain, Randi Goteni.

Gardiens : Alexis Sauvage, Maxime Hautbois

Défenseurs : Yasser Baldé, Marvin Baudry, Kevin Perrot, Baptiste Etcheverria, Pierrick Cros, Bryan Goncalves, Edson Seidou

Milieux : Ryan Ferhaoui, Julien Maggiotti, Jordan Adéoti, Randi Goteni

Attaquants : Geoffray Durbant, Sébastien Da Silva, Kader N’Chobi, Sofiane Barroug

Suspendu : Jimmy Roye

Blessés : Ludéric Etonde, Maxence Carlier, François-Xavier Fumu Tamuzo,

Choix du coach : Théo Châtelain, , Rémy Duterte, Ambroise Gboho, Atila Fontinha, Yazid Aït Moujane