National (J27) : plusieurs absents pour la réception d'Avranches mais le retour de Verdier dans l'équipe lavalloise

Laval, France

Le Stade lavallois n'a perdu aucun de ses quatre derniers matches. Mais l'équipe d'Avranches fait encore mieux : six matches sans défaite. Les Mayennais n'ont perdu qu'une seule fois cette saison à domicile et ne peuvent plus se permettre de faux-pas dans cette dernière ligne droite du championnat. Laval est revenu à hauteur du Mans et ne doit pas lâcher le morceau si près de la ligne d'arrivée.

Pour ce match, l'attaquant Sekou Keita est toujours indisponible, touché à la cuisse. Son homologue Bridge Ndilu lui est absent car retenu en sélection avec l'équipe de France U19. Toujours au sujet des absents, il y a le jeune milieu de terrain Mahdi Camara qui est suspendu. En revanche, l'entraîneur Pascal Braud a rappelé Kévin Perrot. Il peut aussi compter sur Antony Robic, malade la semaine dernière. Et puis surtout, c'est le grand retour de Nicolas Verdier. L'attaquant n'a joué que deux matches en 2019 et est absent depuis deux mois.

Le groupe

Gardiens : Jean-Christophe Bouet, Cédric Mensah

Défenseurs : Stéphane Lambèse, Alioune Ba, Bira Dembélé, Baba Cissé, Kévin Perrot, Anthony Scaramozzino, Sharly Mabussi

Milieux : Gaël Danic, Gabriel Etinof, Florian Makhedjouf, Mounir Obbadi, Antony Robic, Alexandre Vincent

Attaquants : Nicolas Verdier

Suspendu : Mahdi Camara

Sélection : Bridge Ndilu

Blessés : Sekou Keita

Non-retenus : Clément Anet, Clément Couvry, Carlos Rincon, Samuel Bouhours, Selim Bouadla, Claudy Mbuyi, Bogdan Milosevic, Fodé Guirassy.

Laval / Avranches, c'est à 20 heures ce jeudi 21 mars et à suivre en intégralité sur France Bleu Mayenne.