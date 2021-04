National (J28) : fin de série pour le Stade lavallois qui s'incline à Bourg-en-Bresse

C'est avec un système de jeu modifié que le Stade lavallois s'est présenté sur la pelouse de Bourg-en-Bresse. Trois défenseurs centraux et deux pistons sur les côtés. Mais dès le début de la rencontre, on a vu des joueurs mayennais en difficulté. A l'image d'Edson Seidou, pris de vitesse et contraint de faire faute. Cela se passe dans la surface de réparation, l'arbitre siffle penalty. Et les Bressans mènent 1-0.

Cros sort sur blessure

Et alors que le coach Olivier Frapolli envisage de faire rentrer Jason Tré pour remplacer Seidou, le défenseur central Pierrick Cros est victime d'une douleur au tendon d'Achille du pied droit. Il sort en fin de première période, remplacé par Ervin Taha. C'est à dire un changement du système qui ne fonctionnait pas. Et même si le coach fait son mea culpa (voir en vidéo juste en-dessous), les joueurs estiment qu'ils sont tous passés à côté de leur première période. Et que c'est plus une raison mentale qu'une question de système.

La seconde période est bien meilleure côté lavallois. La rencontre est plus équilibrée mais le Stade lavallois ne se procure pas beaucoup d'occasions et ne parvient pas à égaliser.

Laval aura deux matches à domicile la semaine prochaine pour tenter de redresser la barre. Une vraie saison en dents de scie pour le club mayennais.

La réaction du coach

La réaction de l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli à l'issue de la rencontre.

La feuille de match

Bourg-en-Bresse - Laval : 1-0 (mi-temps 1-0). Arbitre : Faouzi Benchabane. Match à huis clos.

But pour Bourg-en-Bresse : Corgnet (12' s.p).

Avertissement pour Laval : Seidou (19').

Laval : Sauvage - Mendy, Cros (Taha 42'), Carlier - Duponchelle, Dembélé (cap.), Boudjemaa, Seidou (Tré 72') - Sao (Brun 66'), Robinet, Ouadah.

Les résultats et le classement

