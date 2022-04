National (J28) : le Stade Lavallois accueille Sedan pour se rapprocher un peu plus de l'accession

Sedan, promu et 10e de National est l'adversaire du soir du Stade Lavallois. Le solide leader du championnat reste sur six matches sans défaite à domicile. Désormais, chaque match peut permettre de faire un pas important vers l'accession. Une victoire ce lundi soir permettrait aux Tango de posséder huit points d'avance sur le 3e, Concarneau. Chaque match est important pour l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli : "on sait qu'à sept journées de la fin, tous les points comptent chers. Il ne faut pas être trop dans le calcul. Il ne faut pas se poser trop de questions. Il faut jouer les matches avec un maximum d'intensité pour tout faire pour les gagner. Il faudra attaquer le match pied au plancher pour se mettre dans les meilleures conditions pour le gagner. La victoire à domicile peut être très importante par rapport à l'écart avec le troisième donc c'est l'enjeu du match. On aura face à nous, une équipe de Sedan de qualité qui a assuré son maintien donc qui va venir libérée et sans pression."

Da Silva titulaire en attaque

Pour la première fois de la saison, Geoffray Durbant va manquer un match de championnat. Le meilleur buteur est suspendu. Il sera remplacé en attaque par Sébastien Da Silva. Le coach dit de lui qu'il est performant à l'entraînement. L'ancien Bastiais sera associé à Kader N'Chobi comme en août dernier contre Villefranche. Si Da Silva n'a marqué qu'un but cette saison (journée 1 sur penalty), il est l'un des meilleurs passeurs du Stade (5 passes).

Laval / Sedan : coup d'envoi à 18h45 au stade Francis Le Basser. Un match à vivre sur France Bleu Mayenne dès 18h30 avec Cédric Ruiz, Gildas Menguy et notre consultant Ulrich Le Pen.

Le groupe lavallois

C'est un groupe de 18 joueurs qui est convoqué par l'entraîneur Olivier Frapolli pour cet antépénultième match à domicile.

Gardiens : Alexis Sauvage, Maxime Hautbois

Défenseurs : Yasser Baldé, Marvin Baudry, Kevin Perrot, Baptiste Etcheverria, Pierrick Cros, Bryan Goncalves, Edson Seidou

Milieux : Jimmy Roye, Ryan Ferhaoui, Julien Maggiotti, Jordan Adéoti, Randi Goteni

Attaquants : Sébastien Da Silva, Kader N’Chobi, Ambroise Gboho, Sofiane Barroug

Suspendu : Geoffray Durbant

Blessés (ou reprise) : Ludéric Etonde, Maxence Carlier, François-Xavier Fumu Tamuzo, Atila Fontinha

Choix du coach : Théo Châtelain, Rémy Duterte, Yazid Aït Moujane

Les résultats et le classement

Les résultats de la 28e journée de National.