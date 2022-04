National (J28 ) : le Stade Lavallois écrase Sedan et creuse l'écart en tête de championnat

Le Stade Lavallois a facilement battu Sedan 3-0 en match de clôture de la 28e journée de National. Ce large succès permet aux Tango de creuser l'écart en tête du classement alors qu'il ne reste que six journées de championnat. La Ligue 2 n'est plus très loin.

Le Stade Lavallois enchaîne et confirme semaine après semaine qu'il est certainement le mieux placé pour accéder à la Ligue 2 la saison prochaine. Après son succès à Bourg-en-Bresse il y a huit jours, les Tango ont confirmé à domicile en dominant Sedan 3 à 0.

Après une bonne entame, c'est Sébastien Da Silva qui ouvre le score (15'), avec une longue passe de Julien Maggiotti pour Kévin Perrot qui réalise un magnifique contrôle. C'est le deuxième but cette saison de l'attaquant, mais le premier dans le jeu après son penalty lors de la toute première journée.

Sedan réduit à dix

Ensuite, le Stade maîtrise et se procure des occasions mais sans parvenir à marquer.

En seconde période, Sedan se montre plus dangereux mais les Lavallois rétablissent l'équilibre. Et puis, il y a cette expulsion du capitaine sedanais à vingt minutes de la fin. C'est le tournant du match. Dans la foulée, Laval inscrit le deuxième but (N'Chobi) et même le troisième (Roye) pour sceller la victoire. C'est le plus large succès des Lavallois cette saison.

Au classement, à six journées de la fin, Laval creuse l'écart en comptant désormais huit point d'avance sur Concarneau (3e) et neuf sur Villefranche (4e). On ne voit pas ce qui pourrait empêcher le Stade Lavallois d'obtenir son ticket pour la Ligue 2.

Les Tango rejouent dès vendredi avec un déplacement à Saint-Brieuc.

La réaction

La réaction de l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli, après cette nouvelle victoire à domicile qui permet de faire un nouveau pas vers la Ligue 2 : "on voulait creuser l'écart avec les poursuivants, c'est chose faite."

La feuille de match

Laval - Sedan : 3-0 (mi-temps : 1-0). Arbitre : Mickaël Leleu. 5521 spectateurs.

Buts pour Laval : Da Silva (15'), N'Chobi (72'), Roye (74')

Avertissements pour Laval : Da Silva (25'), Perrot (42'), Roye (60'). Expulsion pour Sedan : Calvet (69').

Laval : Sauvage - Baldé (Cros 86'), Baudry, Goncalves - Perrot (Etcheverria 79'), Adéoti (Ferhaoui 74'), Roye (cap.), Maggiotti, Seidou - Da Silva, N'Chobi (Gboho 86').

Les résultats et le classement

