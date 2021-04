National (J29) : cruelle fin de match pour le Stade lavallois tenu en échec par Villefranche

Le Stade lavallois s'est présenté devant Villefranche-Beaujolais dans exactement le même situation qu'au match aller : avec deux défaites sur les deux derniers matches. Il y avait donc l'obligation de stopper l'hémorragie, ce que les footballeurs mayennais étaient parvenus à faire au mois de novembre. Face à l'une des meilleures équipes de la phase retour, la tâche s'annonçait délicate. Mais les Lavallois ont livré une belle prestation. Le début de match, plutôt dominé par Villefranche dans la possession, aurait pu tourner à l'avantage des Tango. Thomas Robinet filant au but, est fauché dans la surface de réparation. Penalty. Mais comme au Mans, le tir de l'attaquant lavallois est repoussé par le gardien adverse. Pas de chance. Pas de but lorsque les joueurs rentrent au vestiaire.

Deux buts en trois minutes

La seconde période est maitrisée par les Lavallois. Les occasions sont nombreuses (Boudjeamaa, Sao, Boudjemaa). Et Laval parvient à ouvrir le score à vingt minutes de la fin grâce à une tête du défenseur Maxence Carlier reprenant un corner de Moussa Sao. On connait l'importance d'ouvrir le score en National. Et à peine trois minutes plus tard, Moussa Sao surprend son monde en décochant une magnifique frappe du gauche à 25 mètres des buts de Villefranche. Pleine lucarne, 2-0. Il reste quinze minutes à jouer et les Lavallois sont sur un nuage. Mais le retour sur terre est rapide puisque les joueurs du Rhône réduisent l'écart (80'). On sent alors la tension monter d'un cran et les Mayennais se font surprendre sur un corner de Villefranche par une déviation de la tête (88'). C'est la douche froide.

"Un manque de métier" a estimé l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli à l'issue de la rencontre. Le bilan de la semaine n'est pas bon, un seul point pris en trois matches. Samedi prochain (17 avril), le Stade lavallois se déplacera à Sète

La réaction du coach

La réaction de l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli à l'issue de la rencontre.

La feuille de match

Laval - Villefranche Beaujolais : 0-0 (0-0). Arbitre : Anthony Ustaritz. Match à huis clos.

Buts pour Laval : Carlier (73'), sao (75') ; pour Villefranche : Garita (80'), Bonnenfant (88').

Avertissements pour Laval : Tré (61'), Bondjemmaa (66') .

Laval : Sauvage - Tré, Mendy, Carlier, Seidou - Sao (Brun 89'), Dembélé (cap.), Boudjemaa, Ouadah (Caddy 90'+2) - Taha (Sylla 81'), Robinet.

