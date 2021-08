National (J3) : contre Villefranche Beaujolais, le Stade Lavallois veut garder de la constance dans ses idées

Ce vendredi soir le Stade Lavallois espère bien lancer sa saison en National. Après deux défaites rageantes, les Mayennais reçoivent Villefranche Beaujolais à 19h, pour la 3e journée du championnat. Au classement, s'ils n'ont pas encore marqué de point, les joueurs esquissent de belles promesses dans le jeu. Contre l'US Orléans (1-2) et le FC Annecy (0-1), tout s'est joué sur des détails, que les Tangos ont ciblé cette semaine aux Gandonnières.

Une confiance intacte

Il est vrai que Laval s'est par exemple montré peu efficace dans les deux surfaces de réparation. "Défensivement on doit être plus costaud. Si on n’arrive pas à gagner un match, il ne faut pas le perdre. On s'est dit les choses, le coach nous l'a fait savoir aussi lors de la séance vidéo lundi. Maintenant il n'y a pas de recette magique, on peut parler, discuter, mais la vérité c'est le terrain. Tout ce qu'on peut promettre au public lavallois c'est de mouiller le maillot et de mettre son cœur sur le terrain" explique le défenseur central Yasser Baldé.

Devant, les attaquants n'ont pas été vernis non plus sur les deux derniers matchs de championnat, en tombant à chaque fois sur des gardiens de but solides et auteurs de superbes prestations. "Moi je pars du principe qu'un attaquant qui se créé continuellement des occasions finit par marquer des buts" se rassure Geoffray Durbant. "Notre travail va porter ses fruits quoiqu'il arrive" déclare le numéro 9 du Stade Lavallois.

"Il n'y a pas de recette magique, on peut parler, discuter, mais la vérité c'est le terrain" déclare le milieu de terrain Yasser Baldé

Les joueurs et le staff restent confiants. À l'image d'Olivier Frapolli qui s'est penché sur les statistiques de la dernière rencontre à Annecy. "Si on regarde les Expected Goals [en Français "les buts espérés", une mesure utilisée pour représenter la probabilité d'une opportunité de marquer qui peut aboutir à un but, ndlr] nous étions à 4 contre Orléans. Là face à Annecy nous frôlions les 1,4 contre 0,27 pour eux. Nous avons eu douze tirs, contre trois en face et nous avons eu la possession" explique le technicien. "Le réalisme fait défaut, cela peut arriver. Il ne faut pas douter bien au contraire" termine Olivier Frapolli.

Duel de défense à 3

Les Mayennais ne vont donc pas changer la recette contre Villefranche Beaujolais, au pire modifieront-ils la liste des ingrédients. Derrière, Marvin Baudry fait sa première apparition dans le groupe lavallois. Pierrick Cros, pourtant remis d'une blessure aux adducteurs n'est finalement pas retenu pour le match de ce vendredi. En face, l'équipe de Villefranche Beaujolais évolue en 3-5-2 comme le Stade Lavallois depuis le début de la saison.

"C'est un système que j'ai beaucoup pratiqué à Cholet la saison dernière. C'est un système que j'aime beaucoup mais, comme je l'ai dit à mes coéquipiers, qui demande énormément de discipline. _Vraiment, vraiment, vraiment, de la discipline_. Il faut qu'on hausse notre niveau de jeu, moi le premier, pour pouvoir être plus performant et accrocher des victoires. On a beaucoup de volonté et personne ne triche. On a vraiment un groupe formidable. Quand je parle de discipline, c'est mieux assimiler ce que le coach nous demande, vite comprendre. Ne pas avoir peur de poser des questions également" développe Yasser Baldé.

De leur côté, les joueurs de l'entraîneur Hervé Della Maggiore ont joué lundi contre Sedan pour la 2e journée de National et se sont imposés un but à zéro. Lors de la première journée, les Rhodaniens avaient accroché dans le derby la formation de Bourg-en-Bresse (1-1).

Le groupe du Stade Lavallois (16 joueurs)

Gardiens : Alexis Sauvage – Théo Chatelain

Défenseurs : Bryan Goncalves – Maxence Carlier– Yasser Baldé – Rémy Duterte – Baptiste Etcheverria – Marvin Baudry

Milieux : Jordan Adéoti – Rayan Ferhaoui – Jimmy Roye – Julien Maggiotti

Attaquants : Yohan Brun – Geoffray Durbant – Kader N’chobi – Sébastien Da Silva – François-Xavier Fumu Tamuzo

Blessés : Ludéric Etonde

Reprise : Maxime Hautbois – Kevin Perrot – Pierrick Cros

À la disposition de l’équipe réserve : Atila Fontinha, Randi Goteni, Yazid Aït-Moujane, Edson Seidou