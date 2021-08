National (J3) : face à Villefranche Beaujolais, le Stade Lavallois a malheureusement vendangé (0-0)

Le Stade Lavallois et Villefranche Beaujolais se quittent sur un match nul (0-0), pour la 3e journée de National ce vendredi 20 août 2021. Bis repetita pour les Mayennais, auteurs d'un match enlevé avec de nombreuses occasions devant le but.

Les matchs se suivent et se ressemblent en ce début de saison pour le Stade Lavallois. Légèrement dominés en première période, mais avec des occasions à leur actif, puis dominateur en seconde, avec un jeu offensif agréable à regarder, les Mayennais n'ont pas été récompensés. Comme contre Orléans et Annecy.

D'énormes occasions !

À la fin du match la frustration des Tangos était à la hauteur des occasions criantes mais loupées de leur part. On pense d'abord à ce face à face de Kader N'chobi qui a préféré servir Da Silva devant le but en première période. L'attaquant qui ensuite n'a pas réussi à mettre le ballon au fond du but vide. On pense ensuite à la frappe de Da Silva dans la surface de réparation, face au but, que le gardien Jean-Christophe Bouet est venu déviée en corner juste avant l'heure de jeu.

On peut aussi penser à l'offrande incroyable des défenseurs de Villefranche à dix minutes de la fin : Yohan Brun intercepte une passe en retrait qui était destinée au gardien. Mais l'attaquant mayennais ouvrait trop son pied gauche devant le but, et le ballon a terminé à côté. Enfin, on peut aussi penser à la percée de Julien Maggiotti à la 88e minute dans la surface. La frappe du milieu de terrain mayennais était arrêtée sur la ligne du but par un défenseur. Bref, lorsque l'on repense à tout ça, on se demande évidemment comment Laval n'a pas pu marquer ce vendredi soir sur la pelouse du stade Francis Le Basser.

"Ca fait chier, ça fait trois fois, ça fait chier, j'en ai marre. On produit quelque chose de bien en première mi-temps même si c'était un peu compliqué. En deuxième mi-temps, on a su redresser la barre. On a élevé notre niveau de jeu. On a été bon. On a été très bon en se procurant beaucoup d'occasions. Malheureusement, la chance n'est pas encore là. Ça ne rentre pas et ça fait chier. _Il ne faut pas se lamenter, ça ne sert à rien. Il faut juste que travailler_. C'est tout. C'est un bon point. On ne méritait pas en dessous de toute manière. Mais un point c'est insuffisant" pestait le défenseur Bryan Goncalves encore très solide ce vendredi soir.

Un manque de confiance ?

Même si Villefranche a montré aussi de belles choses, avec un but refusé pour hors-jeu à la 70e minute qui a fait couler des sueurs froides aux joueurs mayennais et aux 3.060 spectateurs dans les tribunes, au risque de se répéter Laval aurait pu mieux faire, aurait mérité mieux. L'entraîneur Olivier Frapolli avait légèrement changé sa ligne d'attaque avec la titularisation de N'Chobi à la place de Geoffray Durbant. Le coach estime qu'il manque encore un peu de confiance peut-être aux attaquants en ce début de saison.

"Oui de la confiance, mais elle vient du fait que _ce sont tous des nouveaux joueurs qui arrivent au club et qui veulent réussir_. En plus, ils arrivent tous avec une saison réussie en statistiques. Ils ont marqué des buts, ils veulent redémarrer la saison sur une même dynamique. Ils savent qu'il y a des attentes par rapport aussi à la saison précédente. Et donc, c'est une petite pression supplémentaire qui, aujourd'hui peut être, ne leur permet pas d'avoir toute cette lucidité pour assurer le geste. Ce n'est pas un problème de qualité. Mais bon, ça va venir. J'ai vraiment un bon groupe à ma disposition. Tout le monde est très sérieux dans le travail, donc il faut qu'on arrive à marquer ce premier but et enchaîner un deuxième. Avec la confiance on devrait avoir des belles choses" explique Olivier Frapolli.

La feuille de match lavalloise

Composition : Sauvage - Carlier, Baldé, Goncalves - Etcheverria, Roye, Adéoti, Fumu Tamuzo (Maggiotti, 65'), Duterte - N'chobi (Durbant, 70e), Da Silva (71')

Cartons jaunes : Goncalves (27'), Adéoti (38')

Affluence : 3.060 spectateurs