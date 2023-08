National (J3) - Canicule, mercato, adversaire, les échos avant DFCO - Avranches

Le DFCO reste sur deux matchs nuls, 0-0 contre le FC Rouen et 1-1 au Mans. Retour à Gaston-Gérard à l'occasion de la 3e journée de Ligue 2, Dijon reçoit Avranches. Un relégué de Ligue 2 contre une équipe habituée de cette division - dix saisons consécutives.

ⓘ Publicité

Souleymane Cissé de retour, Le Bihan tout proche d'un départ

Pour la revue d'effectif, l'entraîneur Benoit Tavenot devra faire sans plusieurs joueurs dans le secteur défensif. Le latéral droit Pierre Sagna, l'une des recrues de l'été, et Cheick Traoré, joueront avec la réserve ce weekend. 30 minutes pour le premier, une heure pour le second.

Dijon retrouve en revanche Souleymane Cissé. Le défenseur, arrivé cet été de Clermont (Ligue 1), était jusqu'ici suspendu pour avoir participé à des paris sportifs.

Roger Assalé sort du groupe. Mickaël Le Bihan, en instance de départ (vers Caen, club intéressé qui a formulé une offre?) ne sera pas présent non plus. Le club travaille sur le dossier d'un attaquant pour le remplacer. Avec un indice sur ce que le club recherche, donné par Benoit Tavenot : "On n'a pas de profil d'attaquant solide et costaud, capable de caler des ballons". Une fois Le Bihan parti, "ça peut aller très très vite".

Se préparer sous la canicule

Le DFCO, qui a joué lundi dans la Sarthe, a eu deux jours de récupération de moins que son adversaire, Avranches ayant reçu Marignane vendredi dernier. Les joueurs sont revenus tard dans la nuit lundi après la rencontre, voire même au petit matin mardi. Et tout le monde a dû composer avec une semaine d'entraînement sous la chaleur caniculaire. L'entraînement de mercredi a ainsi été décalé au matin, pour davantage de fraîcheur - tout est relatif.

Moins de récupération, de la chaleur, "ça va jouer un peu", reconnaît le défenseur central Arnold Temanfo, "mais ici les infrastructures permettent de récupérer plus vite que les autres équipes". "On s'y habitue, depuis une semaine il fait super chaud", tempère l'ancien d'Annecy. "Le mot d'ordre c'était récupération mentale et physique", reconnaît son entraîneur, Benoit Tavenot.

L'adversaire : Avranches, habitué du National et meilleure attaque

Une défaite (3-2 face à Niort, relégué de Ligue 2) et une victoire (3-0 contre Marignane, promu de N2), Avranches est 9e de National, au matin de cette 3e journée. Les Normands disposent pour l'instant de la meilleure attaque de la division, avec cinq buts inscrits.

Le club de la Manche est un grand habitué de cette troisième division, c'est même l'équipe qui y joue depuis le plus longtemps parmi les engagés de cette saison 2023/2024 : Avranches entame sa dixième saison consécutive en National. "C'est une équipe qui connait par cœur le championnat, joueuse, qui essaye vraiment de poser le jeu, de partir de l'arrière, avec des qualités d'accélération très intéressantes et capable d'avoir de la maitrise", analyse Tavenot.

Dans l'effectif dijonnais, Cédric Makutungu retrouve son ancien club. Le défenseur a joué la deuxième partie de saison dernière à Avranches (19 matchs, deux passes décisives). Chez l'adversaire, le DFCO retrouvera le milieu de terrain Charles Boateng, passé à Dijon entre 2008 et 2010.

Kévin Schur, ça chauffe !

Le DFCO devrait très bientôt enregistrer le renfort de Kévin Schur dans le secteur offensif, libre depuis son départ de Bastia en juin. Selon Benoit Tavenot, "ça chauffe, ça devrait arriver". "Ce n'est pas un souci contractuel, c'est par rapport à son petit problème (au mollet, blessure contractée en juillet, ndlr), il fallait avoir toute les assurances qu'il soit sûr de récupérer", indique l'entraîneur des "Rouges". Le club a désormais toutes les données médicales nécessaires, "on attend une validation".

Suivez DFCO - Avranches en intégralité sur France Bleu Bourgogne, à la radio ou sur l'application. Rendez-vous à partir de 19 heures pour l'avant-match, 19h30 pour le coup d'envoi de l'intégrale DFCO !