National (J3) : un Stade Lavallois patient fait craquer Cholet (2-0)

Département Mayenne, France

Le Stade Lavallois reste invaincu dans le championnat de National après trois journées. Vendredi soir, au stade Francis Le Basser, les Mayennais ont battu Cholet (2-0) après une première période compliquée. Les buts sont signés Hakim El-Mokeddem et Grégory Gendrey

Le festival El-Mokeddem

Après une première période qui voyait les deux équipes se neutraliser (0-0), et une équipe de Laval avec une défense inédite (Xavier Tomas en défense central et Adon Gomis sur le côté gauche), le verrou choletais s'est débloqué à l'heure de jeu grâce au milieu de terrain lavallois Hakim El-Mokkedem. L'ancien Toulousain a fait chavirer Le Basser en s'emparant du ballon côté droit à trente mètre du but. Et après une série de passements de jambes et de feintes de corps, le milieu frappe du gauche et trouve le petit filet opposé (1-0). Un but qui résume parfaitement le profil dribbleur du joueur. "Oui j'aime ça" souriait d'ailleurs l'intéressé après le match. "Les dribbles, c'est ce que je sais faire de mieux. Après il faut que je dribble au bon moment, au bon endroit pour être encore meilleur. C'est mon style de jeu et je continuerai jusqu'à ce que je n'arrive plus à dribbler" poursuit le joueur âgé de 20 ans.

Son petit numéro face à la défense choletaise a également épaté l'entraîneur du Stade Lavallois Olivier Frapolli. "C'est ce qu'on attend de lui. Hakim, tant qu'il nous fera des gestes comme ça et bien on lui pardonnera des pertes de balle ou quand il en rajoutera un peu. C'est un garçon attachant, il fait beaucoup d'efforts pour le collectif et c'est bien qu'il soit récompensé" déclare son coach. Ce dernier l'a positionné en n°10, derrière l'attaquant, une position qui va bien au meneur de jeu.

Des progrès encore à faire

Des progrès, il y en aura toujours à faire évidemment. Et la marge est belle avec ce Stade Lavallois assez séduisant. En première période, les Mayennais n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, gênés par le pressing de Cholet. L'attaquant Robert Maah n'a pas encore ouvert son compteur but et est d'ailleurs sorti à cause d'une blessure musculaire. Son remplaçant Grégory Gendrey a donc terminé le travail avec un missile sous la barre de Steve Elana dans le temps additionnel. "Il y a des matchs compliqués et il y aura des matchs compliqués. Desfois il faudra faire le dos rond et rester patient. Je vois qu'on progresse au fur et à mesure. Mais même si ça faisait 20 ans qu'on joue ensemble il y aurait des choses à améliorer. On bosse dur chaque jour" explique le buteur du soir.

Au classement le Stade Lavallois (7 points) se hisse à la 2e place du championnat derrière l'US Dunkerque qui fait un sans-faute pour le moment (trois victoires). Vendredi prochain Laval se déplace à Lyon-Duchère à 20h.

Feuille de match

Stade Lavallois : Escales - Latouchent, Carlier, Tomas, Gomis (Soares, 58') - Dembele, Ndiaye, Nzuzi (Gendrey72'), El-Mokeddem, Robic - Maah (Baba Cissé, 76')

Buts : El-Mokeddem (58'), Gendrey (90+2)

Cartons jaunes : Xavier Tomas (42')

Nombre de spectateurs : 3.653