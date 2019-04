National (J30) : Mounir Obbadi absent du déplacement à Pau pour le Stade lavallois

Une semaine après le derby contre Le Mans, le Stade lavallois se déplace à Pau pour le compte de la 30e journée de National. A cinq journées de la fin, les Lavallois ne veulent plus quitter leur place sur le podium.

Laval, France

Le Stade lavallois a t'il fait le plus dur en retrouvant une place sur le podium de National ? Oui, diront surement les supporters, mais pour l'entraîneur et ses joueurs, tant que mathématiquement la troisième place n'est pas acquise, pas question de s'enflammer. "Il reste 15 points à prendre" répètent en cœur le coach et les footballeurs lavallois. L'équipe de Pau est actuellement 9e du championnat mais pourrait perdre quatre points pour avoir aligner un joueur suspendu. Ce qui fait que les Béarnais se retrouveraient en bien moins bonne posture

Pour ce long déplacement, Pascal Braud est privé de Mounir Obbadi. Le milieu de terrain est touché au mollet et n'a pas pu s'entraîner cette semaine. Autre joueur à l'infirmerie, Bridge Ndilu. Du coup, le défenseur Carlos Rincon effectue son retour dans le groupe mayennais.

Le groupe

Gardiens : Jean-Christophe Bouet, Cédric Mensah

Défenseurs : Stéphane Lambèse, Bira Dembélé, Baba Cissé, Kévin Perrot, Anthony Scaramozzino, Sharly Mabussi, Carlos Rincon

Milieux : Mahdi Camara, Gaël Danic, Gabriel Etinof, Florian Makhedjouf, Antony Robic, Alexandre Vincent

Attaquants : Sekou Keita

Suspendus : Alioune Ba

Blessés : Mounir Obbadi, , Bogdan Milosevic, Bridge Ndilu

En reprise : Clément Couvry, Selim Bouadla

Non-retenus : Clément Anet, Samuel Bouhours, Fodé Guirassy, Nicolas Verdier.

Pau / Laval, c'est à 20 heures ce vendredi 12 avril et à suivre en intégralité sur France Bleu Mayenne.