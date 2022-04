National - J30 : pas de résultats favorables pour le Stade Lavallois qui va devoir s'imposer face à Boulogne

Les planètes ne sont pour le moment pas encore alignées. Alors que se jouait l'essentiel de la 30e journée de National ce vendredi soir, on regardait de très près ce que faisaient les concurrents directs du Stade Lavallois, qui reçoit Boulogne ce lundi en match de clôture. Et on ne peut pas dire que ça fait les affaires des Tango.

Annecy, Villefranche et Concarneau restent accrochés

Annecy, deuxième avant les rencontres, s'est imposé à Châteauroux 1-0 et reprend provisoirement la tête du championnat avec le même nombre de points que Laval mais meilleur à la différence de buts. Dans le même temps, Châteauroux, prétendant à la remontée en Ligue 2 s'éloigne du podium.

Deux victoires également pour les poursuivants Villefranche (vainqueur de Créteil 2-0) et Concarneau (victoire 3-1 contre le Stade Briochin). Grâce à ces résultats, Les Caladois sont à quatre points de Laval et les Bretons pointent à cinq longueurs.

Record d'affluence à le Basser

Le Stade Lavallois va donc devoir s'imposer ce lundi soir à le Basser face à Boulogne, dernier du National, pour reprendre seul la tête du championnat et laisser Villefranche et Concarneau à 7 et 8 points derrière. Selon le club ce vendredi soir, plus de 6.600 places ont été déjà vendues, un record d'affluence cette saison. L'accession n'est pas acquise mais on continue d'y croire.

France Bleu Mayenne y croit en tout cas et le montre en vous faisant gagner des places aux Gandonnières et le maillot des 120 ans. Restez à l'écoute.

