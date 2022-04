National (J31) : dans un stade plein à craquer, le Stade Lavallois doit se rapprocher de la Ligue 2 ce lundi

La journée de lundi risque d'être longue pour les amoureux du Stade Lavallois car même si la montée en Ligue 2 ne serait pas acquise en cas de victoire, Laval se rapprocherait d'un objectif clamé depuis 2017, et cette fois-ci en passe d'être atteint. Avant de rêver, il faut évidemment que le terrain parle. Face à la lanterne rouge du National, l'approche n'est pas vraiment la même que pour la rencontre de Concarneau, un concurrent direct à la montée, la semaine dernière.

À domicile, les joueurs veulent souvent bien faire en se montrant un peu plus offensifs, mais il ne faut pas surjouer estime le latéral Edson Seidou. "On essaye de plus mettre une plus grosse pression sur l'adversaire, surtout sur un adversaire qui est derrière. Tous les matchs sont compliqués, mais on sait très bien que quand tu es un peu dans la charrette, tu commences à douter" explique le défenseur.

Ne pas surjouer, faire ce que Laval sait faire

Sur le papier, Boulogne semble plus faible : 27 buts marqués seulement cette saison. C'est la moins bonne attaque du championnat, mais c'est loin d'être la pire défense. Les Nordistes sont dans l'obligation de gagner pour se sauver, ajoute le capitaine lavallois Jimmy Roye. "_Ils ne viennent pas pour se contenter d'un match nul, donc ça va être un match ouvert_. Ils n'ont pas grand-chose à perdre. Et puis, il y a quand même des joueurs de qualité, faut pas l'oublier" continue le capitaine des Tango.

L'expérimenté coach du Stade Lavallois, Olivier Frapolli, sait qu'il ne faut négliger aucun match dans ce championnat difficile, surtout si près de la fin. "On a toujours la même envie que ce soit à domicile ou à l'extérieur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un si bon comportement à l'extérieur. On sait que les quatre derniers matchs ne sont jamais simples à jouer. Il faut être performant" déclare l'entraîneur. Et attention au piège car sur les cinq dernières confrontations à domicile en championnat, Laval ne s'est imposé qu'une seule fois contre Boulogne.

Vers un record d'affluence

Les joueurs mayennais pourront compter sur un stade plein à craquer. Le record d'affluence pour un match de National devrait être battu ce lundi soir pour la rencontre face à Boulogne-sur-Mer (18h45). Près de 8.000 spectateurs vont garnir les tribunes du stade Francis Le Basser. Le précédent record à domicile cette saison remonte au derby face au Mans, le 18 septembre dernier avec 6.200 spectateurs. Ce dimanche, il restait environ 100 places en Actual haut et bas. La tribune Crédit Mutuel est complète. Pour les retardataires, un guichet sera ouvert à partir de 14h lundi, et quatre guichets jusqu'à la mi-temps.

Une ambiance survoltée à laquelle les Tango se préparent. Le meilleur buteur du Stade Lavallois, Geoffray Durbant, les attend plus que n'importe qui. "J'aime quand le public pousse comme ça, quand il crie mon nom (rires). C'est effervescent, incroyable". Et pour emmener ses supporters jusqu'au bout, jusqu'à la fin du match, il faudra être irréprochable, créatif et lucide devant le but, poursuit Jimmy Roye. "Plus on va avoir d'occasions, plus on va emballer le match, plus les gens vont être derrière nous. Plus il y aura de la pression sur notre adversaire, mieux ce sera pour nous" estime le milieu de terrain.

L'effervescence de Le Basser contraste avec l'an dernier évidement et ce maudit huis clos imposé par la crise sanitaire se souvient Olivier Frapolli. "On fait ce métier pour jouer des matches comme ça. Il y a un an, on a fini les deux derniers matchs de la saison sans aucun enjeu. Et franchement, c'est triste à mourir sans public. Donc je ne vais pas bouder mon plaisir, même si, bien évidemment, la priorité c'est de le gagner".

Stade Lavallois / Boulogne-sur-Mer est une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Mayenne dès 18h30 avec Gildas Menguy, Ulrich le Pen et Franck Gauteur !