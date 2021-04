National (J31) : le Stade lavallois domine Concarneau et se donne peu d'air

Le Stade lavallois avait un peu la tête à l'envers avant d'aborder ce match à domicile contre Concarneau. Deux défaites en trois jours, de longs déplacements et le doute qui s'installe au sein de l'équipe. Ce samedi soir, tout est loin d'avoir été parfait, mais au moins, les Tango ont su se montrer patients pour venir à bout d'une équipe de Concarneau qui perd peu à l'extérieur.

Duponchelle buteur, une première

La première période a été moyenne de la part des Lavallois. Sandy Nzuzi, titularisé pour la deuxième fois de la semaine, a bien failli ouvrir son compteur suite à un coup-franc d'Ervin Taha mais le gardien breton a fait le nécessaire. Les deux équipes rentrent au vestiaire dos à dos.

En début de seconde période, c'est la barre transversale qui sauve Alexis Sauvage puis Thomas Robinet et Sandy Nzuzi ont à leur tour des occasions d'ouvrir le score. C'est finalement à l'heure de jeu et grâce au défenseur Tom Duponchelle que Laval ouvre le score. C'est tout simplement le premier but de l'ancien Manceau dans sa carrière de footballeur. Peu de temps après, Concarneau par l'intermédiaire de son attaquant El Khoumisti a une énorme occasion pour égaliser. Mais finalement, Laval résiste et s'offre un cinquième succès à domicile.

Avec 38 points, le Stade lavallois respire un peu mieux. Une victoire sur les trois derniers matches devrait suffir à assurer le maintien mais les Tango ne doivent pas s'interdire de faire mieux pour essayer de terminer dans la première partie de tableau.

La réaction du coach

La réaction de l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli à l'issue de la rencontre.

La feuille de match

Laval - Concarneau : 1-0 (0-0). Arbitre : Mickaël Leleu. Match à huis clos.

But pour Laval : Duponchelle (65').

Avertissements pour Laval : Taha (58'), Simbakoli (82').

Laval : Sauvage - Meïté, Mendy, Carlier, Seidou - Tré (Seidou 86'), Dembélé (cap.), Taha (Sylla 75'), Boudjemaa, Duponchelle - Nzuzi (Simbakoli 78'), Robinet.

Les résultats et le classement

Les résultats de la 31e journée de National.