National (J32) : au courage, le Stade Lavallois enchaîne et assure son maintien face à Bastia-Borgo

Des cris de joie et des chants qui se sont entendus jusque dans le hall d'accueil du stade Francis Le Basser. Laval a gagné son deuxième match de suite ce vendredi en National, (2-1) contre le FC Bastia Borgo. Les Mayennais ont joué avec le cœur de leurs supporters : ils menaient 2-0 au bout de 70 minutes et ... une minute plus tard, les Tangos ont encaissé un but de l'ancien lavallois Wilson Isidor.

Les Lavallois ont dû cravacher vingt minutes pour garder le score. Un match qui rappelle celui contre Villefranche début avril où les Mayennais menaient 2-0 avant de se faire rejoindre (2-2). Cette fois tout le monde a retenu la leçon explique un des buteurs et défenseur Edson Seidou.

"Tout au long de la saison on a manqué un peu de maturité. Dès qu'on réussit à faire le break ou à être bon sur une mi-temps, on ne sait pas après si on doit continuer à attaquer. Il y a des fois où on doit garder un peu plus le ballon, faire un peu plus de circuits mais vu que la confiance est entamée dans ces cas-là on rend les ballons. Donc là oui on pensait un peu au scénario de Villefranche mais ça nous a souri cette fois-ci" sourit le latéral, utilisé comme piston gauche contre les Corses.

Robinet est à 12 buts !

Ce dernier a donc marqué à la 30e minute après une superbe combinaison avec Alliou Dembélé le capitaine. En deuxième période, Bastia-Borgo reprenait la possession du ballon et la possession territoriale mais à la 70e minute, alors qu'il venait à peine de rentrer, Mohamed Ouadah lançait dans la surface Tom Duponchelle. Le défenseur, taclé, obtenait le penalty. 2-0. La suite vous la connaissez. Le penalty de Robinet a fait mouche et l'attaquant lavallois inscrivait son douzième but de la saison, son cinquième penalty.

La réaction d'Olivier Frapolli

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Au classement Laval est provisoirement 7e avec 41pts, en attendant la suite de la 32e journée de National. Prochain match des Tangos : le lundi 10 mai à l'US Créteil, pour l'avant-dernière journée de championnat.