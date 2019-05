National (J32) : le Stade lavallois doit se contenter du match nul à Tours

En match avancé de la 32e journée de National, le Stade lavallois n'a pu faire mieux que match nul (1-1) à Tours. Les footballeurs mayennais ont ouvert le score à dix minutes de la fin mais ont encaissé un but dans le temps additionnel.

Tours, France

Décidément, le Stade lavallois n'y arrive pas à l'extérieur. Alors qu'un quatrième succès en déplacement tendait les bras aux Tango, les footballeurs mayennais ont quitté Tours avec un seul point dans les soutes du car.

Après une première période à l'avantage des Tourangeaux, le Stade lavallois a redressé la barre au retour des vestiaires. Avec enfin des occasions et l'ouverture du score à dix minutes de la fin grâce à Bridge Ndilu qui venait de rentrer. Un but suite à une nouvelle passe décisive de Gabriel Etinof (meilleur passeur du championnat). Juste après, le gardien lavallois, Jean-Christophe Bouet est sauvé par son poteau. A une minute de la fin du match, les Lavallois concèdent un coup franc à 30 mètres de leurs buts. Il est bien frappé par Fabre et repris dans la surface par l'ancien Tango, Christopher Glombard. Comme à Avranches lors de la phase aller, le Stade lavallois perd deux points en toute fin de match.

Le Stade lavallois est cependant certain de conserver sa troisième place à l'issue de cette 32e journée quel que soit le résultat du Mans ce vendredi soir. Si les Manceaux devaient s'imposer à domicile, les deux équipes seraient à égalité avec avantage au club mayennais. Il restera ensuite deux matches à disputer. La réception de Rodez puis un déplacement à Quevilly-Rouen pour le Stade lavallois.

La feuille de match

Tours - Laval : 1-1 (mi-temps : 0-0). Arbitre : Gaël Angoula. 2054 spectateurs.

Buts pour Tours : Glombard (90'+2) ; pour Laval : Ndilu (80').

Avertissements pour Laval : Ba (55'), Makhedjouf (90'+1).

Laval : Bouet - Lambèse (Bouhours 83'), Ba, Dembélé (cap), Scaramozzino - Camara, Makhedjouf - Etinof (Vincent 87'), Danic, Robic - Keita (Ndilu 79').