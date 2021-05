National (J33) : à Créteil, le Stade lavallois perd une nouvelle fois dans le temps additionnel

L'histoire semble se répéter cette saison pour le Stade lavallois. Les footballeurs mayennais se sont inclinés en encaissant un but en toute fin de match. Et sur corner. Cela rappelle étrangement le match à Sète il y a trois semaines. Alors que les deux équipes sont à égalité 1-1, les Cristolliens obtiennent un corner côté gauche. Plus de quatre minutes au-delà du temps réglementaire ont été jouées. Le ballon est d'abord repoussé par le poteau des buts lavallois puis le défenseur Yamadou Fofana reprend la balle et trompe Alexis Sauvage. Exactement comme à Sète, il n'y a même pas eu de coup d'envoi derrière. C'est une nouvelle fois, un point qui s'envole en fin de match.

La première période n'avait pas été satisfaisante avec une équipe lavalloise qui jouait bas et sans aucune occasion à se mettre sous la dent. Comme lors du match aller, début janvier, c'est Ibrahim Sangaré qui ouvrait le score pour Créteil alors que Sauvage s'était illustré deux fois en une minute peu de temps avant avec deux belles parades.

Le Stade lavallois a livré une bien meilleure seconde période. Cette équipe est dans la réaction à chaque fois cette saison. La bonne entame se concrétise par l'égalisation de Mohamed Ouadah à l'heure de jeu. Les deux équipes entament le temps additionnel dos à dos. La suite, on la connaît...

Les Tango (11e) achèveront cette longue et laborieuse saison samedi par la réception d'Orléans (6e) au stade Francis Le Basser.

La réaction du coach

La réaction de l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli, à l'issue de la rencontre.

La feuille de match

Créteil - Laval : 2-1 (mi-temps 1-0). Arbitre : Aldric Chancioux. Match à huis clos.

Buts pour Laval : Ouadah (63') ; pour Créteil : Sangaré (34'), Fofana (90'+5).

Avertissement pour Laval : Sao (80').

Laval : Sauvage - Tré, Meïté (Sao 64'), Cros (cap.), Carlier, Duponchelle - Boudjemaa, Ouadah (Cottereau 94'), Sylla - Nzuzi (Brun 72'), Robinet.

