National (J33) : le Stade lavallois joue gros face à Rodez, leader du championnat

Pour son dernier match à domicile de la saison régulière, le Stade lavallois accueille Rodez ce jeudi. Les Ruthénois sont leaders du championnat et même déjà sacrés champion de National. Les Mayennais espèrent terminer troisièmes.

Florian Makhedjouf et les Lavallois affrontent le leader Rodez à Le Basser.

Laval, France

A deux journées de la fin du championnat, rien n'est joué pour la troisième place synonyme de barrage contre le 18e de Ligue 2. Le Stade lavallois et Le Mans sont à égalité avec l'avantage de la différence de but particulière pour le club mayennais. Avan d'aller affronter l'équipe de Quevilly-Rouen la semaine prochaine, le Stade lavallois accueille Rodez, leader incontesté du championnat. Les Ruthénois n'ont perdu qu'un seul match lors de la phase retour. Une équipe impressionnante, la meilleure à l'extérieur cette saison. Meilleure attaque, meilleure défense, etc... Bref, ce ne sera pas simple mais les footballeurs lavallois ont l'occasion de montrer à domicile qu'ils ont vraiment leur place sur le podium de National.

Le groupe

Gardiens : Jean-Christophe Bouet, Cédric Mensah

Défenseurs : Stéphane Lambèse, Alioune Ba, Bira Dembélé, Baba Cissé, Kévin Perrot, Anthony Scaramozzino, Samuel Bouhours

Milieux : Mahdi Camara, Gaël Danic, Gabriel Etinof, Florian Makhedjouf, Antony Robic, Alexandre Vincent

Attaquants : Sekou Keita, Bridge Ndilu

Suspendus : Carlos Rincon, Nicolas Verdier

Blessés : Mounir Obbadi, Selim Bouadla

Non-retenus : Clément Anet, Clément Couvry, Sharly Mabussi, Bogdan Milosevic, Fodé Guirassy.

Laval / Rodez, c'est à 20h45 ce jeudi 9 mai et à suivre en intégralité sur France Bleu Mayenne.