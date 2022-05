National (J33) : un final en apothéose pour le Stade Lavallois ?

10.000 personnes pour encourager les Tango. Du jamais vu en National à Laval et la plus forte affluence depuis près de dix ans à Le Basser. Ce vendredi, c'est le dernier match à domicile d'une saison époustouflante (une seule défaite pour l'instant en 2022 et sur la phase retour !) avec la réception du Red Star (11e).

Depuis l'officialisation de l'accession en Ligue 2 lundi dernier, les joueurs du Stade Lavallois sont sur leur petit nuage. Mais la saison n'est pas terminée et ils veulent finir en beauté. En allant conquérir le titre de champion, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du club mayennais. Les joueurs donc mais aussi le staff et les dirigeants en ont fait leur cerise sur le gâteau comme ils disent. Apporter un trophée au club, une ligne au palmarès. Et même si les corps sont fatigués, pas question de baisser le ton estime le milieu de terrain, Julien Maggiotti : "il n'y aura pas de relâchement vendredi. On a jouer devant nos familles qui seront au stade. C'est une fête mais pour qu'elle soit belle, il faut une victoire à la fin. Avec les 10.000 personnes présentes, ce sera une motivation supplémentaire. Même avec un peu de fatigue dans la tête et dans les jambes, ça va nous pousser."

Les joueurs sont devenus un groupe de copains au fil des semaines et il faut aller au bout de cette aventure clame le défenseur Yasser Baldé : "ce n'est que du bonus, on va remplir le stade. On va jouer une très belle équipe du Red Star qui est mieux huilée qu'au match aller, nous aussi on est performant, belle pelouse, beau stade, on est en Ligue 2. Franchement, il n'y a aucune pression à avoir mis à part, faire un très bon match et chercher ce titre."

Quelque soit le résultat ce vendredi, la fête au stade et dans le centre-ville de Laval sera à la hauteur de l'attente (cinq années de National). Et si en plus, le titre est acquis, on se souviendra certainement longtemps de 6 mai 2022.

Soirée spéciale sur France Bleu Mayenne

A match exceptionnel, dispositif exceptionnel. France Bleu Mayenne vous propose de vivre la soirée au plus près des joueurs et des supporters avec une émission qui débutera dès 17h30. Autour de Franck Gauteur, nos reporters seront au stade et dans le centre-ville de Laval.

Coup d'envoi de la rencontre à 18h30 au stade Francis-Le Basser. Rappelons que la rencontre se dispute à guichets fermés.

Le groupe lavallois

C"est un groupe de 18 joueurs qui est convoqué par Olivier Frapolli. Randi Goteni et Ambroise Gboho font leur retour mais il y a deux joueurs qui ne seront pas sur la feuille de match vendredi soir.

Gardiens : Alexis Sauvage, Maxime Hautbois

Défenseurs : Yasser Baldé, Marvin Baudry, Kevin Perrot, Baptiste Etcheverria, Maxence Carlier, Rémy Duterte

Milieux : Jimmy Roye, Ryan Ferhaoui, Julien Maggiotti, Jordan Adéoti, Randi Goteni

Attaquants : Geoffray Durbant, Sébastien Da Silva, Kader N’Chobi, Ambroise Gboho, Sofiane Barroug

Suspendu : Bryan Goncalves

Blessés : Edson Seidou, Pierrick Cros, François-Xavier Fumu Tamuzo

Choix du coach : Théo Chatelain, Yazid Aït Moujane, Atila Fontinha, Ludéric Etonde