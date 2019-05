National (J34) : à Rouen, le Stade lavallois va jouer à quitte ou double

L'heure de la dernière journée de championnat a sonné et le Stade lavallois est encore dans la course. Celle qui mène aux barrages contre le 18e de Ligue 2. Pour finir 3e, les Mayennais, en déplacement en Seine-Maritime, doivent s'imposer et compter dans le même temps sur un faux-pas du Mans.