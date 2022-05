National (J34) : dernier match du Stade Lavallois et un ultime challenge pour l'attaquant Geoffray Durbant

Le Stade Lavallois dispute ce vendredi 13 mai son dernier match de la saison 2021/2022. Un déplacement dans le Loiret pour affronter Orléans. Laval, champion, n'a plus rien à jouer. Le principal enjeu de cette rencontre sera la bagarre pour le titre de meilleur buteur avec le Tango Geoffray Durbant.

Dernier match en National pour le Stade Lavallois ce vendredi 13 mai avant de dire au revoir à ce championnat. Il s'agit d'un déplacement à Orléans (10e). Ces deux équipes n'ont plus rien à jouer au classement. Le club mayennais est champion depuis la semaine dernière après son match nul contre le Red Star.

Mais il y aura un match dans le match avec l'incroyable course que se livrent les meilleurs buteurs de National. Parmi les attaquant en lice pour décrocher le titre honorifique, il y a l'attaquant lavallois, Geoffray Durbant. Le joueur qui fêtera ses 30 ans la semaine prochaine a inscrit 17 buts depuis le début de saison (4e place au classement). Mais tout pourrait changer sur la dernière journée de championnat. Ce n'est donc pas encore les vacances pour Geoffray Durbant : "On va essayer de terminer de la plus belle des manières. Personnellement, j'ai un titre de meilleur buteur à aller chercher même si ce ne sera pas facile mais je vais tout faire pour."

"Si j'arrive à battre ce record, c'est du bonus"

L'attaquant de Concarneau, Fahd El Khoumisti est en tête du classement des buteurs avec 19 réalisations. Autre challenge, il reste un match à Geoffray Durbant pour faire aussi bien ou mieux que Christian Bekamenga et ses 18 buts en 2014 sous le maillot lavallois : "C'est toujours bien de battre le record des anciens attaquants qui sont passés par le Stade Lavallois. Après 18, 19 buts, quoi qu'il arrive on a gagné le championnat. Notre nom va être gravé. A titre personnel, si j'arrive à battre ce record, c'est du bonus. J'aurai peut-être une petite statue ! On verra bien."

Beaucoup de joueurs de l'équipe type seront laissés au repos ce vendredi soir, mais l'entraîneur Olivier Frapolli va jouer le jeu concernant l'attaquant guadeloupéen : "De tous les gars qui ont beaucoup joué, je pense que c'est le seul qui a encore cette motivation donc bien évidemment, c'est quelque chose auquel on va réfléchir parce que Geoffray a envie de finir le travail."

Buteur ou pas contre Orléans, Geoffray Durbant aura grandement contribué à la montée du Stade Lavallois cette saison. Il sera temps ensuite de passer à la signature de son premier contrat professionnel.

Le classement des buteurs à l'aube de cette 34e journée de National.

Le groupe lavallois

C'est un groupe de 16 joueurs qui est convoqué par Olivier Frapolli pour ce déplacement dans le Loiret. Avec beaucoup de titulaires habituels absents et une équipe au départ de la rencontre qui sera complètement remaniée pour l'occasion.

Gardiens : Maxime Hautbois, Théo Chatelain

: Maxime Hautbois, Théo Chatelain Défenseurs : Yasser Baldé, Marvin Baudry, Edson Seidou, Baptiste Etcheverria, Maxence Carlier, Yazid Aït Moujane, John Da

: Yasser Baldé, Marvin Baudry, Edson Seidou, Baptiste Etcheverria, Maxence Carlier, Yazid Aït Moujane, John Da Milieux : Ryan Ferhaoui, Julien Maggiotti, Atila Fontinha

: Ryan Ferhaoui, Julien Maggiotti, Atila Fontinha Attaquants : Geoffray Durbant, Sébastien Da Silva, Ambroise Gboho, Sofiane Barroug

: Geoffray Durbant, Sébastien Da Silva, Ambroise Gboho, Sofiane Barroug Blessés : Pierrick Cros, François-Xavier Fumu Tamuzo

: Pierrick Cros, François-Xavier Fumu Tamuzo Choix du coach : Alexis Sauvage, Bryan Goncalves, Kevin Perrot, Rémy Duterte, Jimmy Roye, Jordan Adéoti, Randi Goteni, Ludéric Etonde, Kader N’Chobi

Orléans / Stade Lavallois, au stade du Grand Clos à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin : coup d'envoi à 20h45. Soirée foot dès 20h30 sur France Bleu Mayenne autour de Franck Gauteur.