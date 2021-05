Les joueurs du Stade lavallois ne sont pas parvenus à terminer l'année par une victoire. Les Mayennais ont été tenus en échec sur leur pelouse par Orléans, 0 à 0. Laval termine cette longue et pénible saison à la 12e place et repartira pour une cinquième année consécutive en National.

National (J34) : contre Orléans, le Stade lavallois termine sur un match nul et à la 12e place

Mehdi Boudjemaa et les Lavallois achèvent cette saison à la 12e place.

L'entraîneur lavallois Olivier Frapolli souhaitait terminer la saison par deux victoires cette semaine. Bilan des courses, 1 point pris sur six possibles. Après la défaite dans le temps additionnel à Créteil, les Tango ont été tenus en échec sur leur pelouse par Orléans, 0 à 0. Chaque équipe a eu quelques occasions et une frappe repoussée par la barre côté lavallois (Etonde 52'), et par la transversale côté orléanais (Soumaré 67').

Le Stade lavallois termine sa saison à une médiocre 12e place avec 42 points ( 10 victoires, 12 nuls et 12 défaites).

Etonde blessé, Aït-Moujane première

La mauvaise nouvelle soirée, c'est la sortie sur blessure de l'attaquant Ludéric Etonde à vint minutes de la fin. Genou touché. Il faut espérer que ce ne soit pas les croisés pour le jeune Lavallois.

En revanche, l'histoire est belle pour Yazid Aït-Moujane. Le jeune défenseur a pu jouer quelques minutes en fin de match. Sa présence dans le groupe était déjà une surprise. Le défenseur formé à Laval a été victime, en début de saison, d'une rupture des ligaments croisés du genou.

Robinet officialise son départ

L'attaquant Thomas Robinet, blessé à la cuisse, n'a pas disputé ce dernier match contre Orléans. A la fin de la rencontre, le joueur de 24 ans a annoncé qu'il quittait Laval sans en dire plus sur son nouveau club. Mais on peut largement supposer que ce sera en Ligue 2. Thomas Robinet a inscrit douze buts cette saison en National, il en visait 13.

La réaction du coach

La réaction de l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli à l'issue de la rencontre.

La feuille de match

Laval - Orléans : 0-0. Arbitre : Eddy Rosier. Match à huis clos.

Laval : Sauvage - Tré, Cros, Cottereau, Duponchelle - Dembélé (cap.), Boudjemaa - Sao (Aït moujane 88'), Taha (Nzuzi 64'), Ouadah - Etonde (Brun 70').

Les résultats et le classement

Les résultats de la 34e journée de National.

Le classement final de National.

Bastia et Quevilly Rouen sont donc promus en Ligue 2. Villefranche Beaujolais disputera les barrages contre Niort, 18e de Ligue 2. Châteauroux et Chambly sont relégués de Ligue 2 en National.