National (J4) : à Bastia-Borgo, le Stade lavallois mène deux fois au score mais se fait rejoindre

Le Stade lavallois se déplaçait sur le terrain de la lanterne rouge, Bastia-Borgo, avec la ferme intention de rapporter les trois points lors de ce déplacement en Corse.

Sur une pelouse synthétique et avec 27 degrés au coup d'envoi, les Lavallois ont réalisé une bonne entame. Un premier quart d'heure entreprenant récompensé par le but de Geoffray Durbant (14'). Premier but dans le jeu cette saison, même si c'est un corner qui est l'origine de cette ouverture du score. Et premier but à l'extérieur inscrit par Laval cette saison. Malheureusement, les Mayennais se font surprendre et les Bastiais ont égalisé très rapidement (18').

Laval à 11 contre 10

En seconde période, le match est marqué par l'expulsion (sévère ?) du milieu offensif bastiais Jérémy Grain. Les Lavallois profitent de cette situation de supériorité numérique en reprenant l'avantage cinq après le carton rouge. Un deuxième but de Geoffray Durbant (64'). Et c'est encore un corner qui est à l'origine de ce but et c'est l'un des points positifs par rapport à la saison dernière.

En revanche, c'était déjà l'une des lacunes l'an dernier : encaisser des buts en toute fin de match. Et c'est ce qui s'est passé en Corse. Un but magnifique du capitaine bastiais qui, d'un retourné acrobatique, trompe Sauvage. Deux points qui s'envolent en fin de match. Et le bilan comptable est ce qu'il est : deux points en quatre match et une dernière place au classement.

Le Stade lavallois va devoir patienter huit jours de plus pour espérer gagner un match. Vendredi 3 septembre, Laval accueille le SO Cholet, actuel 13e de National.

La réaction du coach

L'analyse de l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli à l'issue de la rencontre.

La feuille de match

Bastia Borgo - Laval : 2-2 (1-1). Arbitre : Ahmed Taleb. 400 spectateurs environ.

Buts pour Laval : Durbant (14', 64') ; pour Bastia-Borgo : Lajugie (18'), Cropanèse (86')

Avertissements pour Laval : Brun (45'), Da Silva (76'), Carlier (79').

Laval : Sauvage - Baldé, Cros, Carlier (Ferhaoui 79') - Etcheverria (Fumu Tamuzo 88'), Maggiotti, Adéoti, Roye, Duterte (Seidou 88') - Brun (Da Silva 70'), Durbant.

Les résultats et le classement

Les résultats de la 4e journée de National.