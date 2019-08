National (J4) : coup d'arrêt pour le Stade lavallois battu à Lyon Duchère

Département Mayenne, France

Lors de la 4e journée de National, le Stade lavallois a connu sa première défaite de la saison, en étant battu sur la pelouse de Lyon Duchère. Après une première mi-temps pas très rythmée mais avec tout de même deux belles occasions pour les Tango et une situation dangereuse pour les Lyonnais, la situation s'est décantée en seconde période.

Lyon Duchère a ouvert le score peu avant l'heure de jeu, une tête d'un défenseur central sur un corner. Douze minutes plus tard, l'équipe de Laurent Roussey enfonce le clou en inscrivant un second but. Malgré le but lavallois de Lhadji Badiane en fin de match, les Lavallois, trop timorés, ne sont pas parvenus à accrocher le point du match nul. C'est un coup d'arrêt dans ce début de saison mais les footballeurs mayennais auront à cœur de se racheter la semaine prochaine à domicile face à l'équipe de Quevilly-Rouen, dernière du championnat.

La réaction

La réaction de l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli après cette défaite à Lyon Duchère.

La feuille de match

Lyon Duchère - Laval : 2-1 (mi-temps : 0-0). Arbitre : Abdelatif Kherradji. 200 spectateurs environ.

Buts pour Lyon : Sall (55'), Bila (67') ; pour Laval : Badiane (83').

Avertissements pour Laval : Dembélé (90').

Laval : Escalès - Latouchent, Tomas, Carlier, Soares - Dembelé (cap.), Ndiaye (Cissé 70') - Robic, El Mokeddem (Bouadla 70'), Nzuzi (Badiane 58') - Gendrey.

Les résultats et le classement