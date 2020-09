National J4 : "Hausser le niveau d'agressivité face à Avranches", pour Nico Saint-Ruf, le défenseur de l'USO

L’USO doit réagir après sa défaite ce vendredi soir face à Cholet, 1-2, pour le compte de 7e journée de National. Les Orléanais peuvent le faire très vite, dès ce mardi soir face à Avranches dans un match en retard de la 4e journée, reporté a cause des cas de Covid dans l’équipe début septembre.

"Hausser l'agressivité"

"Heureusement qu'on joue quelques jours après, on peut prendre une revanche derrière", estime le coach Claude Robin. "De toute façon, les joueurs savent qu'ils ont fauté, je n'ai pas besoin de leur répéter", continue-t-il, "on fera un bilan après Avranches". Il faudra donner un peu plus sur le terrain ce mardi soir estime Nicolas Saint-Ruf, "hausser l'agressivité ça ne fera pas de mal face à cette équipe d'Avranches". Les joueurs ont pu voir jouer cette équipe, "elle joue bien au ballon", analyse le défenseur de l'USO, "à nous d'imposer notre jeu à domicile, d'être intelligent, de trouver les armes, marquer et gagner surtout", souffle-t-il.

"Toujours une pression"

Après un match nul et une défaite face au SC Lyon et à Cholet, il y a "forcément toujours une pression", pour Claude Robin, "parce que quand on n'a pas de résultat évidemment on cherche des solutions. Les premiers fautifs c'est nous mais rassurez-vous, je vais chercher jusqu'à ce que je puisse trouver la solution mais sans les acteurs je ne peux rien faire. Les acteurs, pour l'instant, ce sont les joueurs et s'ils ne trouvent pas, je ne peux rien faire", estime-t-il.

Claude Robin, le coach de l'USO, a cherché la clé lors de l'entraînement de ce lundi après-midi avant le match face à Avranches. © Radio France - Alexandre Frémont

Claude Robin a donc cherché pendant l'entraînement de ce lundi et a notamment testé, sur un petit exercice, un système en 4-2-3, où il manquait un joueur de champ sur petit terrain, avec Thiam, Lybohy, Seba et Lambèse derrière et Keita, Demoncy au milieu. À voir si le système change et porte ses fruits pour la rencontre face à Avranches.

Les joueurs attentifs aux consignes du coach, notamment le milieu de terrain Loïc Goujon (à droite). © Radio France - Alexandre Frémont

Le groupe face à Avranches

Le groupe justement est le même que face à Cholet, avec Yohan Demoncy qui est toujours là ainsi qu'Amine Talal. Florian Lapis reprend progressivement et sera peut-être dans le groupe pour affronter Annecy le 5 octobre prochain, Karim Coulibaly reprend aussi l'entraînement collectif. Hicham Benkaïd, lui, a passé une consultation ce lundi et a été rassuré sur sa douleur au ménisque. Il lui reste seulement un match de suspension à purger pour pouvoir réintégrer le groupe.

On devrait donc s'approcher de cette composition au coup d'envoi :

L'Hostis - Lambèse, Seba, Lybohy, Thiam - Demoncy, Keita, Goujon (ou Talal) - Perrin, Soumaré, Antoine

Match à suivre en direct et en intégralité dès 19h30 sur France Bleu Orléans

Match donc face à Avranches à la Source que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans. On sera en direct dès 19h30 pour le concours de pronostics.