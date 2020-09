National (J4) : le Stade lavallois bat Lyon et s'empare de la place de leader

Le Stade lavallois a réussi sa semaine. Deux matches, deux victoires. Pour son deuxième match à domicile mais le premier avec du public, les footballeurs Tango ont réalisé une prestation presque sans faute contre le SC Lyon.

Après l'ouverture du score lavalloise signée Ouadah, il y a eu ce penalty sifflé pour Lyon suite à une faute d'Edson Seidou dans la surface de réparation. Mais cinq minutes après cette égalisation, les Mayennais sont parvenus à reprendre l'avantage sur un contre. Une très belle action menée par Ndiaye et Ouadah avec Thomas Robinet à la finition.

En seconde période, Laval inscrit un troisième but ce qui permet aux tango de faire le break, une première cette saison. Les Lyonnais sont en difficultés et sont en plus réduits à dix quelques plus tard après l'expulsion du défenseur M'Dahoma. La fin de match est une formalité pour les Lavallois qui réalisent un match abouti, le meilleur depuis le début de la saison.

D'un point de vue comptable, cela fait six points sur les trois matches disputés en une semaine. Au classement, le Stade lavallois est seul leader mais Concarneau n'a pas pu jouer ce vendredi et trois rencontres sont programmées lundi.

La feuille de match

Laval - SC Lyon: 3-1 (mi-temps : 2-1). Arbitre : Romain Delpech. 2065 spectateurs..

Buts pour Laval : Ouadah (23', 53'), Robinet (37') ; pour Lyon : Pierre-Charles (32' s.p).

Avertissements pour Laval : Seidou (31'), Brun (67'), Tré (77').

Laval : Sauvage - Tré, Mendy, Carlier, Seidou - Sao (Etonde 81'), Dembélé, Ndiaye, Ouadah (Meïté 90'+2) - Brun (Nzuzi 69'), Robinet.

