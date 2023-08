National (J4) - Le DFCO à Châteauroux, avec la fin du mercato en toile de fond

Le DFCO tient sa première victoire, étincelante, 5-2 contre Avranches , et doit désormais enchaîner. Toujours invaincus en trois matchs cette saison, les "Rouges", troisièmes du classement, se déplacent à Châteauroux, vendredi 1er septembre 2023, pour la 4e journée de National. "Il faut faire des séries, on est programmés pour faire une série, indique l'entraîneur du DFCO, Benoit Tavenot, en conférence de presse d'avant-match. Il faut appuyer fort contre une équipe qui sort d'un match à l'extérieur (1-1 à Marignane, ndlr)".

ⓘ Publicité

Sans Joseph Mendes et Jordan Marié, et sans les joueurs qui pourraient partir

Depuis le dernier match, Dijon s'est renforcé en attaque, avec la signature de Joseph Mendes, qui arrive libre après une saison passée à Rodez. Ayant fait la préparation en Aveyron, il est apte à jouer... mais n'est pas qualifié - à un jour près.

Pour les blessés, on retrouve Jordan Marié, titulaire et capitaine depuis le début de la saison. Il souffre d'une gêne musculaire, et reprendra l'entraînement samedi. Au milieu de terrain, le jeune Loïc Etoga intègre le groupe. Kévin Schur, recruté en fin de semaine dernière, est en phase de réathlétisation. Il est espéré pour le déplacement à Nancy, à la mi-septembre, ou la semaine suivante pour la réception de Cholet.

Le DFCO qui joue depuis le début de la saison sans ses deux latéraux sur le côté droit de la défense, la recrue Pierre Sagna, et Cheick Traoré, présent au club depuis 2021. Les deux ont joué avec la réserve du DFCO, pour la reprise du championnat en N3, le weekend dernier. Le premier n'est pas encore prêt, le second est en instance de départ.

Ce vendredi, le mercato français fermera ses portes à 23h59. Une donnée qui impacte le groupe du DFCO. Les joueurs qui pourraient partir ne seront pas du voyage dans le Berry. Il s'agit de Mickaël Le Bihan, Bryan Soumaré, Roger Assalé et Cheick Traoré. "Un garçon comme Bryan Soumaré, qui a toujours été dans l'esprit, aujourd'hui il est très perturbé par cette fin de mercato, relate l'entraîneur Benoit Tavenot. Il a des propositions en main, ce sont des histoires entre clubs, c'est nous qui avons la main. Mais il n'est pas apte à jouer un match demain".

Si des joueurs venaient à partir, ils ne seront pas remplacés. "Dans le sens des arrivées, le mercato est terminé", affirme Benoit Tavenot.

L'adversaire : Châteauroux

Châteauroux, 6e du classement après trois journées, réalise un début de saison équilibré : une victoire, un nul, une défaite. La Berrichonne reste sur un match nul chez Marignane, promu en N1 cette saison. Relégué administrativement en N2 par la DNCG, le club - qui pourrait être racheté, des négociations sont en cours - a finalement été maintenu en National après un appel, mais plus de quinze joueurs de la saison dernière sont partis.

À lire aussi Quand le DFCO allait à Châteauroux, en demi-finale de la Coupe de France

À lire aussi National : suivez tous les matchs du DFCO cette saison 2023-2024 avec France Bleu Bourgogne