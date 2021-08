National (J4) : sur la pelouse de Bastia-Borgo, le Stade lavallois espère enfin décrocher la timbale

Ce n'est évidemment pas le début de saison que les joueurs et les supporters du Stade lavallois espéraient. Pas de victoire après trois rencontre et ils tardent aux footballeurs mayennais de véritablement lancer leur saison.

Ce déplacement en Corse, sur la pelouse (synthétique) de Bastia-Borgo dernier au classement, est peut-être la bonne occasion de goûter au succès. Un point pris sur neuf possible, mais pas question de parler de spirale négative explique l'attaquant de Laval, François-Xavier Fumu Tamuzo : "on ne se prend pas la tête, on ne parle pas de spirale, on veut juste faire les choses bien. Faire un bon résultat en Corse, bien travailler au quotidien. Les spirales, cela ne rentre pas dans notre jargon. Nous sommes là pour travailler."

Le bilan comptable n'est pas satisfaisant mais la qualité du jeu n'inquiète pas et les occasions existent. L'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli reste serein : "on est pas dans la psychose, on est pas dans la crise, ce n'est pas le cas du tout. Le seul objectif de toute notre préparation, c'est de gagner les matches donc lorsque sur les trois premiers, vous ne gagnez pas, forcément, il n'y a aucune récompense à votre travail et vous n'avez aucune valeur ajoutée donc nous sommes à la recherche de ça. On sait où on veut aller, on a jamais promis qu'on allait faire un gros début de saison."

Les déplacements en Corse sont toujours particuliers. Ce n'est pas l'ancien joueur de Bastia-Borgo, Pierrick Cros qui dira le contraire. Le défenseur (de retour après son absence sur les deux derniers matches) se souvient du dernier déplacement à Borgo (en décembre 2020) : "on sait le contexte qui nous attends effectivement avec ce qui s'était passé l'année dernière (le président de Bastia Borgo s'en était pris au joueur) . On va à Bastia pour prendre des points. Tout le monde est concentré, tir dans le même sens et c'est ce qu'il faudra pour ramener des points. On se déplace avec humilité mais pour faire un grand match."

A noter qu'en deux déplacements à Borgo, le Stade lavallois n'a jamais perdu avec un nul et une victoire au compteur. Les Tango espèrent connaître un meilleur sort que lors des trois premiers matches de la saison.

Le groupe lavallois

Dans le groupe communiqué par le club mayennais, la nouveauté c'est l'apparition du défenseur Edson Seidou qui était blessé en début de préparation.

Gardiens : Alexis Sauvage, Théo Châtelain

Défenseurs : Maxence Carlier, Pierrick Cros, Yasser Baldé, Rémy Duterte, Baptiste Etcheverria, Edson Seidou

Milieux : Jordan Adéoti, Rayan Ferhaoui, Jimmy Roye, Julien Maggiotti

Attaquants : Yohan Brun, Geoffray Durbant, Sébastien Da Silva - François-Xavier Fumu Tamuzo

Blessés : Maxime Hautbois (reprise), Bryan Goncalvès, Kader N'Chobi, Ludéric Etondé

A la disposition de l'équipe réserve : Marvin Baudry, Atila Fontinha, Yazid Aït Moujane, Kévin Perrot, Randi Goteni