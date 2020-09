National (J5) : à Cholet, le Stade lavallois poursuit sa série d'invincibilité

L'attaquant Yohan Brun a inscrit son deuxième but de la saison.

Pas de troisième victoire consécutive à l'extérieur (après Orléans et Saint-Brieuc) pour le Stade lavallois mais un bon point pris à Cholet.

Ce sont les Lavallois qui ont ouvert le score grâce à un but de Yohan Brun qui fait suite à une belle phase offensive (Sao, Robinet, Brun).

Une première période maitrisée jusqu'à l'égalisation surprise des Choletais en toute fin de première période. Un contre suite à un corner lavallois, le premier obtenu dans cette partie.

La seconde période est totalement différente de la première avec une domination des Choletais. Mais les Tango ont su faire preuve de courage et sont parvenus à éviter le second but de l'équipe des Mauges.

Au classement de National, le Stade lavallois conserve sa place de leader à égalité avec Bastia.

Cholet - Laval : 1-1. Arbitre : Floris Aubin. 900 spectateurs environ.

Buts pour Laval : Brun (12') ; pour Cholet : Nchobi (45').

Avertissement pour Laval : Sao.

Laval : Sauvage - Tré, Mendy (cap.), Carlier, Seidou - Sao (Nzuzi 86'), Boudjemaa, Ndiaye, Ouadah (Cros 90'+1) - Brun (Caddy 75'), Robinet.

