National (J5) ; le Stade lavallois bat Cholet et décroche enfin sa première victoire de la saison

Les footballeurs lavallois n'avaient pas trop le droit à l'erreur ce vendredi à Le Basser pour le compte de la 5e journée de National. Face à Cholet, les Tango étaient dans l'obligation de gagner. Et ils y sont parvenus. Un succès 2-1 qui est le premier de la saison débutée le 6 août dernier.

Cholet réduit à 9

Après un début de rencontre un peu timide, les Lavallois ont rendu une copie très intéressante en première période. Avec deux buts à la clé, celui du capitaine Jimmy Roye (son premier cette saison) suivi de celui de l'attaquant Geoffray Durbant (son troisième en huit jours).

La seconde période a été complètement folle. Alors que Laval est en mesure d'inscrire un troisième but, c'est Cholet qui réduit l'écart. Quinze minutes plus tard, le défenseur central choletais Lo est exclu pour une vilaine faute sur Pierrick Cros. Comme à Bastia-Borgo une semaine plus tôt, Laval se retrouve à 11 contre 10. Puis, le match devient complètement fou, avec une deuxième exclusion pour le SO Cholet. Carton rouge direct pour le défenseur Moussa Niakaté. Mais même à 11 contre 9, les Tango ne sont jamais parvenus à se mettre à l'abri en inscrivant un 3e but. la fin de match est stressante mais les enseignements du match en Corse ont été retenus. La victoire est au bout pour le plus grand soulagement des joueurs, du staff et des 3000 spectateurs de Le Basser.

Au classement, le Stade lavallois sort de la zone de relégation, 14e avec 5 points. La semaine prochaine, Laval se déplacera à Avranches, 9e.

La réaction de l'entraîneur

Pour l'entraîneur du Stade lavallois, Olivier Frapolli, cette première victoire attendue est un soulagement.

La feuille de match

Laval - Cholet : 2-1 (mi-temps : 2-0). Arbitre : Ali Djedid. 3216 spectateurs.

Buts pour Laval : Roye (30'), Durbant (43') ; pour Cholet : Fortuné (51').

Avertissement pour Laval : Perrot (34')

Exclusions pour Cholet : Lo (66'), Niakaté (74')

Laval : Sauvage - Carlier, Cros, Goncalvès - Perrot, Ferhaoui, Roye (cap.), Maggiotti (Fumu Tamuzo 75'), Duterte (N'Chobi 80') - Da Silva (Goteni 86'), Durbant.

