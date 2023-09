National (J5) - DFCO - Villefranche-Beaujolais, pour se relever de la défaite

Comment le DFCO va-t-il se relever de sa première défaite en championnat cette saison? Une semaine après le revers 2-0 à Châteauroux , Dijon reçoit Villefranche-Beaujolais, vendredi 8 septembre 2023 (19h30), dans ce qu'on pourrait qualifier de "Derby des vendanges" - et, on l'espère, pas "des vendangeurs". Ou "Derby des vignes". "Derby du raisin". Faites votre choix !

ⓘ Publicité

Lenny Monfort dans les buts

Le DFCO est privé de ses deux gardiens pour cette rencontre, Robin Risser (Espoirs de l'Equipe de France) et Saturnin Allagbé (Bénin) étant appelés avec leurs sélections respectives. C'est donc Lenny Montfort, 21 ans, recruté cet été en provenance de la réserve du FC Nantes, qui gardera la cage.

"C'est un gardien assez complet, tonique, qui dégage beaucoup de personnalité dans le but, informe son entraîneur, Benoit Tavenot. Très rapide sur ses appuis, courageux. Je lui ai dit que n'attendais rien d'exceptionnel de sa part, c'est une bonne surprise. Il vient ici pour que ça arrive, à lui de prendre sa chance".

Au niveau des blessés, Jordan Marié et Zoran Moco sont blessés, la recrue Kévin Schur est toujours en réathlétisation.

Comment réintégrer au mieux les partants pas partis ?

La fin du mercato n'a finalement pas été si agitée que ça du côté du DFCO. Seul Mickaël Le Bihan , meilleur buteur de la saison dernière, s'est engagé avec Caen (Ligue 2). Bryan Soumaré, Cheick Traoré et Roger Assalé sont donc toujours à Dijon, même si le marché des transferts reste ouvert dans d'autres championnats étrangers.

"On pensait que des joueurs allaient nous quitter, ça n'a pas été le cas, même si ça peut encore arriver, reconnaît l'entraîneur Benoit Tavenot, à la veille du match. On avait anticipé ces départs. On est un peu en sureffectif sur certains postes, mais ça peut amener aussi beaucoup d'émulation. Je regrette de ne pas avoir pu dégraisser un peu plus".

L'entraîneur dijonnais a donné des précisions autour de la situation des joueurs qui étaient (ou sont toujours) en instance de départ - Bryan Soumaré, Cheick Traoré, Roger Assalé, Adama Fofana : "Je ne peux plus les gérer comme pendant un mois. Ils sont là, ils s'entraînent bien, ils sont performants, ils sont sélectionnables et ils jouent. S'ils sont à l'envers, ils ne jouent pas. Bryan Soumaré, c'était tendu la semaine dernière, pas avec moi ou avec le club, mais il était perturbé par la fin du mercato. Aujourd'hui, il est là, on a eu de bonnes discussions. A tout moment, il peut s'en aller mais le discours avec lui est clair, il est investi. Comme il a eu 15 jours compliqués, il ne débutera pas demain, mais ça n'a rien à voir avec un éventuel transfert".

Roger Assalé, lui, plus que jamais sur la liste des transferts, ne sera pas dans le groupe : "On essaye vraiment de lui trouver une porte de sortie. Il est en fin de course avec le DFCO, si sa course a démarré à un moment donné... C'est un garçon qui s'entraine vraiment bien, mais en match c'est insuffisant à ce jour".

Se relever d'une première défaite

Le DFCO n'est qu'au début de sa saison, mais se trouve déjà à un moment important et toujours délicat à négocier. Comment se relever d'une première défaite ? Comment évacuer l'échec, et repartir vers l'avant ? Ce que le DFCO n'a par exemple jamais su faire la saison dernière en Ligue 2. "C'est le début de la saison. Il faut commencer à enchainer des séries et on fera un premier bilan après les 10 premières journées", relativise l'attaquant Mohamed Ben Fredj, en conférence de presse d'avant-match. Il reconnait néanmoins que cette défaite à Châteauroux a été "mal digérée", "parce qu'on a bien maitrisé le match, mais on n'a pas su être déterminés dans les deux surfaces".

L'entraîneur Benoit Tavenot sait exactement ce qu'il attend de son équipe, pour réagir après ce premier revers : "On fait les bons élèves, on ne s'arrache pas totalement, il manque de hargne et d'agressivité. C'est un moment important à négocier, on est en déficit de points".

Villefranche, un bon début de saison

Après quatre journées, les adversaires se classent à la 2e place du National. Avec deux victoires (Marignane et Chiolet) et deux matchs nuls (Niort et Nancy), Villefranche fait partie des quatre équipes qui n'ont pas encore connu la défaite cette saison. Les Caladois se déplacent moins bien qu'ils ne reçoivent, puisque leurs deux victoires ont eu lieu à domicile.

L'équipe de Villefranche, qui évolue en National depuis la saison 2018-2019, est habituée à batailler dans le haut du tableau. Les Caladois terminent troisièmes en 2021 et 2022, et échouent sur le match de barrages - contre Niort puis QRM. La saison dernière, Les Tigres caladois, c'est leur surnom, ont terminé la saison à la sixième place.