National (J6) : le coach du Stade lavallois fait des choix forts avant le déplacement à Avranches

On ne change pas une équipe qui gagne dit l'adage. Mais ce n'est pas vraiment la façon de voir de l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli : "je n'y attache aucune importance, car cela voudrait dire que quand on gagne tout est bien et que quand on perd tout est mal. Vous savez bien que ce n'est pas le cas, le football, c'est pas comme ça."

Sans connaître encore le 11 de départ, on sait qu'il y aura des changements. Car il y a des surprises dans le groupe de 16 joueurs qui a été convoqué pour le déplacement à Avranches. Yasser Baldé, Remy Duterte et Randi Goteni sortent du groupe. Le défenseur central Baldé était titulaire lors des quatre premiers matches, le latéral gauche Duterte, titulaire à chaque match depuis le début de saison. Olivier Frapolli explique : "il y a peu de joueur qui n'ont pas été remplaçant au moins une fois depuis le début de saison. Bien sûr, il y a un socle mais autour de ce socle, ça bouge, en fonction des performances. On ne peut pas être performant à 100% sur tous les matches." Comme la semaine dernière, Baptiste Etcheverria et Yohan Brun ne sont pas dans le groupe de 16.

En revanche, Edson Seidou est de retour dans le groupe, après avoir joué deux minutes à Bastia-Borgo. Il devrait être titulaire dans le couloir gauche. Autre retour, celui de Jordan Adéoti qui était en sélection ces derniers jours. C'est aussi la première apparition dans le groupe cette saison de Marvin Baudry. Le défenseur de 31 ans a joué et marqué samedi dernier avec l'équipe B du Stade lavallois.

Il y a donc une forte concurrence dans l'équipe cette saison. L'entraîneur mayennais s'en réjouit : "cette concurrence, c'était notre volonté dans le projet dès le départ. Cela fonctionne bien et ça doit rester une concurrence très saine. J'ai dit aux joueurs que j'allais pas donner des explications chaque week-end, mais mon bureau était ouvert. Chaque semaine, j'ai des discussions avec certains joueurs pour expliquer mes choix et mes décisions."

Enfin, les derniers changements concernent le poste de gardien de but. Théo Châtelain cède sa place de numéro 2 à Maxime Hautbois qui a joué 90 minutes avec l'équipe de Sébastien Desmazeau.

Avranches / Laval, coup d'envoi à 19 heures. Une rencontre à vivre sur France Bleu Mayenne avec David Ledauphin, Gildas Menguy et le consultant football de France Bleu Mayenne, Ulrich Le Pen.

Le groupe lavallois

Gardiens : Alexis Sauvage, Maxime Hautbois

Défenseurs : Maxence Carlier, Pierrick Cros, Edson Seidou, Bryan Goncalves, Kevin Perrot, Marvin Baudry

Milieux : Rayan Ferhaoui, Jimmy Roye, Julien Maggiotti, Jordan Adéoti

Attaquants : Geoffray Durbant, Sébastien Da Silva, François-Xavier Fumu Tamuzo, Kader N'Chobi

Blessé : Ludéric Etonde

Choix du coach : Théo Châtelain, Atila Fontinha, Yazid Aït Moujane, Yasser Baldé, Baptiste Etcheverria, Remy Duterte, Randi Goteni, Yohan Brun