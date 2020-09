National (J6) : le Stade lavallois de nouveau co-leader du championnat après sa victoire contre Annecy

En match décalé de la 6e journée de National, le Stade lavallois a battu Annecy sur le score de 2 buts à 1. Face à un promu solide, les Tango ont ouvert le score en fin de première période grâce à un très joli but de Mohamed Ouadah, meilleur buteur lavallois avec quatre réalisations.

Au retour des vestiaires, les Mayennais se font surprendre avec l'égalisation d'Annecy. Mais les Lavallois ont des ressources et l'équipe du potentiel offensif. C'est le milieu récupérateur Alliou Dembélé qui permet à son équipe de reprendre l'avantage. Une frappe magnifique à 25 mètres des buts d'Annecy pour le premier but du capitaine sous les couleurs lavalloises. La fin de match est crispante mais les Tango parviennent à éviter le second but et décrochent leur quatrième victoire de la saison après seulement six journées.

Le Stade lavallois rejoue dès vendredi avec un déplacement à Quevilly Rouen Métropole.

La feuille de match

Laval - Annecy : 2-1 (mi-temps : 1-0). Arbitre : Marc Bollengier. 2445 spectateurs..

Buts pour Laval : Ouadah (39'), A. Dembélé (58') ; pour Annecy : Wade (49').

Avertissement pour Laval : Robinet (35').

Laval : Sauvage - Carlier, Mendy, Cros, Seidou - Sao (Ndiaye 88'), A. Dembélé (cap.), Boudjemaa, Ouadah - Brun (Nzuzi 83'), Robinet.

Les résultats et le classement

Les résultats de la 6e journée de National.