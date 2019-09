National (J6) : le Stade lavallois ramène un point de Béziers mais pouvait faire mieux

En marquant un très joli but, Antony Robic a permis au Stade lavallois de décrocher un point à Béziers..

Après deux prestations peu convaincantes, le Stade lavallois a montré un visage intéressant ce vendredi à Béziers, relégué de Ligue 2. Face à une équipe qui restait sur trois défaites, les Tango n'ont pu faire mieux que match nul alors qu'ils ont eu des occasions pour marquer et peut-être remporter cette rencontre. Mais les Lavallois se sont retrouvés deux fois menés au score. Tom Lebeau d'abord puis Antony Robic ensuite en seconde période ont égalisé. C'est le deuxième but de Lebeau en deux rencontres (première titularisation à Béziers) et le troisième Robic depuis le début de la saison, faisant du milieu offensif le meilleur buteur du club pour l'instant.

L'erreur d'Escalès

Si Béziers est parvenu à ouvrir le score au bout d'un quart d'heure de jeu, c'est en raison de l'erreur de relance du gardien Florian Escalès. L'Aixois est sorti de sa surface de réparation pour dégager un ballon mais a commis une bourde et l'attaquant adverse Kevin Testud en a profité pour prendre le ballon et le pousser à l'intérieur du but vide.

Le Stade lavallois perd trois places au classement et se retrouve 8e avant de recevoir le Red Star la semaine prochaine.

La réaction

La réaction de l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli après ce match nul à Béziers.

La feuille de match

Béziers - Laval : 2-2 (mi-temps : 2-2). Arbitre : Floris Aubin. 400 spectateurs environ.

Buts pour Béziers : Testud (18'), Roldan (28') ; pour Laval : Lebeau (26'), Robic (65').

Avertissement pour Laval : Tomas (90'+4).

Laval : Escalès - Latouchent, Tomas, Carlier, Soares - Dembelé (cap.), Ndiaye (Cissé 70') - Robic (Nzuzi 83'), Lebeau (Cissé 90'), Badiane - Maah (Gendrey 79').

