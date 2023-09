National (J7) - DFCO - Cholet : Marié de retour, Congré blessé, Fdaouch écarté, première pour Schur

Pour rester intraitable à domicile, le DFCO doit vite se remettre de la "fessée" subie à Nancy lundi. Vendredi 22 septembre 2023, les "Rouges" reçoivent Cholet au Stade Gaston-Gérard (19h30) pour le compte de la 7e journée de National. Dijon est 8e, Cholet 14e.

Le point sur le groupe

Le DFCO retrouve son capitaine désigné en début de saison, Jordan Marié, absent depuis trois matchs. Première apparition également pour la recrue , le très polyvalent Kévin Schur. "Il peut jouer sur tout le front de l'attaque, je l'ai pris pour jouer devant sur les postes offensif. Il a une qualité de pied, de droitier, sur les coup-francs. Il va amener de la puissance. Un peu d'agressivité, d'expérience, de vice". Blessé en présaison, l'ancien bastiais ne devrait pas être titulaire.

Daniel Congré, sorti blessé à Nancy, touché au ménisque, sort du groupe. "Plutôt rassurant, il a passé une IRM le lendemain, on l'espère sur pied d'ici 15 jours à trois semaines", informe son entraîneur, Benoit Tavenot. Tout comme Zakaria Fdaouch, mais pas pour les mêmes raisons. Pas blessé, mais écarté. "Un choix", selon la formule consacrée...

Le groupe : Risser, Allagbé, Temanfo, Traoré, Cissé, Makutungu, Fofana, Souici, Marié, Chahid, N'Chobi, Soumaré, Schur, Irié, Nassi, Ben Fredj, Mendes.

Régler les soucis sur les coups de pied arrêtés

8 sur 6, le chiffre est éloquent. 75% des buts concédés par le DFCO cette saison viennent de phases arrêtées - coup-franc, corner, ou pénalty. "C'est trop, c'est insupportable", déplorait l'entraîneur Benoit Tavenot après la défaite en Lorraine, promettant de changer des choses dès vendredi.

Alors, quels changements ? Il faudra attendre le premier corner vendredi pour en être sûr, le technicien dijonnais veut garder un effet de surprise. "On a changé des choses, se contente d'annoncer Benoit Tavenot en conférence de presse d'avant-match. Il n'y a pas une bonne solution, on va passer à autre chose. C'est pour interpeller les joueurs". On peut imaginer le passage d'une défense individuelle à une défense en zone.

Cholet, à quoi s'attendre ?

Cholet, qui évolue en N1 depuis la saison 2017-2018 (avec pour meilleur classement une 7e place en 2019), reste sur deux défaites consécutives - contre Marignane et Niort. Comme le DFCO, l'équipe du Maine-et-Loire totalise deux victoires, mais ne fait pas de match nul (quatre défaites au total).

"C'est une équipe très athlétique, de fortes qualités athlétiques, un jeu très direct, des joueurs capables de faire des différences en un contre un, décrit Benoit Tavenot. Il faut s'attendre à un match engagé, il va falloir répondre dans un premier temps dans l'engagement".

Le DFCO va retrouver dans l'effectif de Cholet deux joueurs passés par son équipe réserve : le défenseur Djessine Seba et l'attaquant Oussama Abdeldjelil. Attentions à ces "anciens", qui ont parfois la fâcheuse tendance à marquer contre leur ancien club, à l'image de Cheick Touré avec Nancy lundi, ou de Jacques-Julien Siwé la saison dernière avec Guingamp.

Suivez DFCO - Cholet en intégralité à la radio sur France Bleu Bourgogne, dès 19h pour l'avant-match ce vendredi. Coup d'envoi 19h30.