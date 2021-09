National (J7) : dans une folle ambiance, le Stade lavallois remporte le derby contre Le Mans

Devant plus de 6000 spectateurs, le Stade lavallois a remporté le derby du Maine contre Le Mans, 2-1. Troisième victoire consécutive pour les Tango qui gagnent encore trois places au classement.

Une véritable communion entre les joueurs lavallois et le public de Le Basser lors de ce derby du Maine.

Ce derby du Maine était attendu, il a tenu toutes ses promesses. Un stade bien rempli, un match de grande qualité et une victoire lavalloise au bout du suspens. Cela faisait longtemps que les spectateurs du stade Francis Le Basser n'avaient pas vécu une soirée comme celle-là.

Plus de 6000 personnes au stade qui ont pu assister à une première période de haute volée. Beaucoup d'intensité et une légère domination lavalloise. Mais ce sont les Manceaux qui ont ouvert le score en toute fin de première période. Douche froide alors que quinze minutes plus tôt, Laval avait déjà dû faire face à la sortie sur blessure du défenseur central, Maxence Carlier.

Le Stade lavallois parvient à rééquilibrer la balance dès le début de la seconde période, grâce au 5e but de Geoffray Durbant cette saison. Il faut attendre la toute fin du match pour que l'attaquant guadeloupéen inscrive un doublé et permette à son équipe de prendre l'avantage pour la première fois dans la partie. Le public lavallois était survolté. Une ambiance de folie que l'on avait plus ressentie depuis longtemps, peut-être depuis le précédent derby en avril 2019 (victoire 3-1 de Laval). Pour le Stade lavallois, c'est le septième succès consécutif dans le derby du Maine à domicile (la dernière défaite remonte à 2005.

Après cette troisième victoire consécutive, le Stade lavallois remonte à la 6e place au classement de National. La semaine prochaine, les Tango iront affronter Créteil, avant-dernier du championnat.

La réaction de l'entraîneur

Pour l'entraîneur du Stade lavallois, Olivier Frapolli, c'est une belle soirée de football.

La feuille de match

Laval - Le Mans : 2-1 (mi-temps : 0-1). Arbitre : Mickael Leleu. 6201 spectateurs.

Buts pour Laval : Durbant (48', 86') ; pour Le Mans : Camara (45').

Avertissement pour Laval : Seidou (37'), Toye (71').

Laval : Sauvage - Carlier (Baudry 28'), Cros, Goncalvès - Perrot (Goteni 76'), Adéoti, Roye (cap.), Maggiotti (Fumu Tamuzo 61'), Seidou - Da Silva (N'Chobi 77'), Durbant.

Les résultats et le classement

