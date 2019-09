National (J7) : première défaite de la saison à domicile pour le Stade lavallois

Laval, France

Le Stade lavallois n'y arrive plus. Après un bon départ, l'équipe mayennaise marque le pas en ne parvenant plus à gagner. Deux semaines après un nul à domicile contre Quevilly-Rouen, les footballeurs lavallois ont cette fois été carrément battu par leur adversaire. Une défaite logique tant les Tango ont montré leurs limites dans le jeu.

Le club de la région parisienne a ouvert rapidement le score suite à une erreur d'un défenseur lavallois. Et en seconde période, c'est sur coup de pied arrêté que le Red Star a inscrit le second but. A l'inverse, les Lavallois qui ont multiplié les corners et les coups-francs n'ont jamais vraiment été en mesure d'inquiéter le gardien adverse.

Collectivement, le Stade lavallois n'a pas le niveau actuellement pour jouer le haut de tableau de National. Il faudra quand même tenter de rebondir la semaine prochaine contre le promu, Toulon.

La première apparition d'Isidor

C'était attendu. La dernière recrue du Stade lavallois, Wilson Isidor est entré à l'heure de jeu. Les spectateurs (moins de 3000 !) ont pu constater l'aisance technique de l'attaquant rennais prêté par l'AS Monaco. L'entraîneur mayennais pourra désormais compter sur cette apport de choix, mais à lui seul, Isidor ne pourra pas gagner des matches. C'est toute l'équipe qui va devoir hausser son niveau de jeu.

La réaction

La réaction de l'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli après cette première défaite à domicile.

La feuille de match

Laval - Red Star : 0-2 (mi-temps : 0-1). Arbitre : Faouzi Benchabane. 2941 spectateurs.

Buts pour le Red Star : Baradji (13'), Mendy (78').

Avertissements pour Laval : Lebeau (32'), Frapolli (45'), Carlier (84').

Laval : Escalès - Latouchent, Tomas, Carlier, Soares (Gomis 27') - Dembelé (cap.), Ndiaye (Gendrey 68') - Robic, Lebeau, Badiane (Isidor 62') - Maah.